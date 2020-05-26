Mesleki yeterlilik teşviki 2022’ye kadar sürecek

26 Mayıs 2020

ANKARA(DÜNYA)-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi teşviklerinin 2022 yılına kadar devam edeceğini söyledi. Selçuk, Mayıs ayında 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs sebebiyle 16 Mart’ta mesleki yeterlik sınavlarına ara verildiğini hatırlattı. 1 Ocak-16 Mart tarihleri arasında başarılı olarak belge almaya hak kazananlara, sınav belge ücretlerini geri alma imkanı sağlandığı bilgisini veren Selçuk, “26 Martta yürürlüğe giren Kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşviki 2022 yılına kadar sürecek” diye konuştu.

Çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standardını, sendika ve STK’lar ile birlikte belirlediklerini belirten Selçuk, “Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.