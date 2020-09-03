MESS, 5G destekli fabrika kurdu

03 Eylül 2020

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), iş yaşamında önemli bir misyon üstlenecek MESS Teknoloji Merkezi’ni faaliyete geçirdi. İstanbul Ataşehir’de 10 bin metrekare alanda, 200 milyon TL’nin üstünde yatırımla kurulan teknoloji merkezi, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümü için gereken bütün hizmetleri tek çatı altında sunuyor. 20’den fazla uygulama ve teknolojiyi dünyada ilk kez devreye alan merkez, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümü için gereken tüm hizmetleri tek çatı altında toplama özelliğiyle de global arenanın en gelişmiş teknoloji üssü olarak tanımlanıyor.

Merkezin içinde yer alan dijital fabrika, hammadde temininden satış tahminlemeye uzanan, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar tüm süreçleri içine alan Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Gerçek üretimin de yapıldığı (şanzıman kutusu) tesis, Türkiye’deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrika olma özelliğini taşıyor.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezi’nin Türkiye’yi sanayide dönüşümün lider ülkesi yapacağını söyledi. Akkol, “MESS Teknoloji Merkezi, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi. Merkezimiz, sanayinin dijital dönüşümünü yönlendirecek. Milli geliri ve istihdamı artıracak. Üyelerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında olacağız. Burası, ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak” dedi.

MESS Teknoloji Merkezi’nin Türkiye’nin güçlü yarınları için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “MESS olarak, 241 üyemizle sanayimizin birikimini ve geleceğini temsil ediyoruz. Ülkemizde ihracatın yüzde 37’sini, MESS üyeleri gerçekleştiriyor. Teknoloji Merkezi’mizin ortaya koyacağı performansla birlikte bugün MESS üyeleri olarak ekonomiye sunduğumuz yıllık 30 milyar doların üzerindeki katkımızı 5 yıl gibi bir süreçte 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol

Dijital fabrikada verimlilik iki kat yüksek



MESS üyelerinin katkıları, bağışlar ve KDV teşviğiyle birlikte 200 milyon TL’nin üstünde yatırımla hayata geçirilen Teknoloji Merkezi’nin hizmetleri 5 başlıkta toplanıyor:



Gerçek üretim yapan dijital fabrika: Merkezde iki üretim tesisini içeren bir dijital fabrika bulunuyor. Gerçek üretim de yapılan dijital fabrika; uyguladığı yeni teknolojilerle kişi başına verimliliği iki kat artırabiliyor. MESS Başkanı Akkol’un ifadesi ile gerçek anlamda talaşlı üretim yapılıyor. Verimliliğin yanı sıra yüzde 20 de enerji tasarrufu ortaya çıkarıyor.



Dijital dönüşümü yönetecek: Merkez, Türkiye’nin en büyük dijital dönüşüm hamlesini başlatacak. İlk etapta MESS üyesi şirketlerin, dijital dönüşüm sürecinin neresinde oldukları tespit ediliyor. Ardından dönüşüm için yol haritası hazırlanıyor. Şirketler, hedeflerine tam olarak ulaşıncaya kadar destekleniyor. Rehberlik tüm aşamalarda devam ediyor. Merkez, dönüşüm süreci boyunca Avrupa’nın en büyük uygulama geliştirme organizasyonu Fraunhofer Enstitüsü ile çalışıyor.



Yetkinlik gelişim merkezi: 5 yılda 2 milyon saat eğitim ile Türkiye’nin en kapsamlı Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı uygulamaya alınacak. Kapasite şimdiden dolarken, gece eğitimi üzerine çalışılıyor. Eğitimler, MESS üyesi olmayan şirketleri de kapsayacak.



En geniş ekosistem: Teknolojiyi, akademiyi, girişimcileri, araştırma enstitülerini kapsayan, Türkiye’nin en güçlü ekosistemini oluşturuluyor.



Dünya Ekonomik Forum ile işbirliği: MESS, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) platform üyeliğine kabul edilen dünyadaki ilk işveren sendikası ve ülkemizde de ilk kuruluş olma özelliğini taşıyor. WEF’in ‘İmalatın Geleceği’ platformunda yürütülen çalışmalara MESS, üyeleriyle birlikte aktif katılım sağlıyor.