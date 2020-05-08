MESS, COVID-19’a yönelik ‘MESS SAFE’ platformunu kurdu

08 Mayıs 2020

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), işyeri hijyeni ve toplu çalışma yönetiminin her zamankinden daha fazla ön plana çıktığı salgın sürecinde teknoloji odaklı ‘MESS SAFE’ adı verilen girişimini devreye aldı. Bünyesinde yeni dönemde çalışma yaşamını kolaylaştırıcı ve iyileştirici pek çok ürün ve hizmeti barındıracak olan MESS SAFE’in ilk ürünü olarak ortaya çıkarılan giyilebilir çözüm ve mobil uygulama ile işyeri ve üretim alanlarında birinci öncelik olan sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Değişimin farkındayız ve ülkemiz adına olumlu sonuçlar elde etmek için kararlıyız. Dijital dönüşüm konusunda Türkiye’de öncü bir rol üstlenecek MEXT ile metal sanayinin ve işgücünün dijital dönüşümünü yönetiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte sağlıklı çalışan ve kesintisiz üretim için geliştirdiğimiz MESS SAFE ile birçok ürünü ve uygulamayı üyelerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Akkol, yeni girişimleri ile ilgili şunları söyledi:. Bu hareketin birinci önceliği çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. Tüm projelerimizi bu doğrultuda tasarlıyor, uyguluyoruz. İlk olarak üretimi devam ettiren bütün arkadaşlarımızın sağlığını yeni nesil teknolojiler ile koruma altına alıyoruz. Hem üretimi hem de iş sağlığı ve güvenliğini yeniden tasarlıyoruz. ‘MESS SAFE ile korunan, teknolojiyle dönüşen üretim’ diyoruz. Ülkemizde üretim durmasın, istihdamımız korunsun ve artsın. Bu süreçten güçlenerek çıkalım. Bu zorlu süreç sonrası geleceğin normalinin merkezi Türkiye olsun istiyoruz.”

Giyilebilir ürün ve mobil aplikasyon

Ürünün giyilebilir çözüm ve mobil uygulama seçenekleri bulunuyor. Giyilebilir çözümü çalışanlar boyunlarına asabiliyorlar, giysilerine takabiliyorlar; mobil uygulamasını telefonlarına indirebiliyorlar. Bu uygulama ile iki çalışan arasında sosyal mesafenin ihlal edilmesi halinde çalışanlar bir donanım üzerinden görsel ve işitsel olarak uyarılıyor. Çalışanların üretim sürecindeki etkileşimleri mobil bir uygulama ile taranıyor ve mesafe ihlalleri hatırlatılıyor. Uygulama, bluetooth teknolojisiyle çalışanlar arasında mesafeyi ölçüyor. Olası ihlalleri kullanıcılara ve işyerine iletiyor. Geliştirilen yeni teknoloji şirket yönetimine işyeri içinde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği için değerlendirme yapabilme ve gerekli tedbirleri alabilme imkanı veriyor.

Yüz tanımaya yönelik yeni ürün yolda



MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi giyilebilir çözüm ve mobil teknolojiyle takip eden MESS SAFE girişiminin acil ihtiyaca yanıt olması için geliştirildiğini belirterek “Bunun dışında önümüzdeki günlerde yeni bir ürünümüz olacak. Yüz tanıma teknolojilerini kullanacağız. Çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı güvenliği ekipmanlarını tam olarak kullanmalarını güvence altına alacak, iş kazalarını en aza indirecek akıllı kamera çözümleri hazırlayacağız” dedi.

Üretime dönüş rehberi hazırlandı



MESS SAFE girişimi, COVID-19 salgını sonrası üretime dönüş sürecinde MESS üyelerine bilgi desteği ile rehberlik edecek yönlendirmelerin oluşturulmasını da içeriyor. MESS, normalleşme yolunda ilk adımların atıldığı yeni dönemde üyeleri için “COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı” çalışmasını hazırladı. Özgür Burak Akkol, “Bu çalışmada ekosistemimizdeki global iş ortaklarımızın birikimi ile Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten 68 farklı en iyi uygulama örneği yer alıyor” dedi.