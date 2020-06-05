MESS, işe dönüş uygulamalarıyla da çalışma hayatına yön veriyor

05 Haziran 2020

COVID-19’un etkisini hafifletmesiyle birlikte işyerine dönüş süreci hız kazanıyor. Bu dönemde, iş yerleri için yeni çalışma düzenine uyum sağlama ihtiyacı öne çıkıyor. Yeni düzenin temelinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak bulunuyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yeni çalışma düzenine yönelik geliştirdiği örnek uygulamalarıyla dönüşüme yön veriyor. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MESS’in dönüşüme kendinden başladığını, kapsamlı ve teknolojiyi merkeze alan tedbirlerle 1 Haziran itibariyle yeni çalışma düzeninde faaliyetine başladığını ifade etti. Akkol, ülkemizin salgın sürecinden güç kazanarak çıkması için projeler hayata geçirdiklerini, yeni uygulamalar devreye almaya devam edeceklerini belirtti.

Dönüşüm MESS’ten başladı

“Salgının düşüş eğilimine geçmesi ve işyerlerinin yeniden açılması, önlemlerin hafifletileceği anlamına gelmiyor. Aksine; önlemleri hayatın merkezine alan yeni bir düzenin başlangıcı anlamına geliyor” diye konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işyerine dönüş sürecinde MESS’in aldığı önlemleri şöyle sıraladı:

Salgının başından itibaren uzaktan çalışmaya geçen öncü organizasyonlardan biri olduk. Ofiste de olsak toplantılar online olacak. Salgın tamamen ortadan kalkıp her şey normale döndüğünde de yönetim kurulu toplantıları başta olmak üzere tüm kritik toplantıların en az yarısı online yapılacak.

- Uzaktan çalışma, standart çalışma düzenimizin parçası oldu. Haftada 1 gün ofis dışından çalışıyoruz.

- Karar alma süreçlerine kadın çalışma arkadaşlarımızın aktif katılımı yeni dönemde başarının en önemli kriterlerinden biri. Kadınların olmayacağı bir toplantının bizi doğru kararlara götüremeyeceği gerçeğinden yola çıkarak kadın çalışma arkadaşlarımızın olmadığı bir toplantı yapmamaya karar verdik.

- Hijyen kurallarını teknolojiyi merkeze alarak bir üst seviyeye taşıdık. UV ve UVL sistemleri ile servis araçlarını ve ofise gelen tüm paketleri kapsamlı şekilde dezenfekte etmeye başladık.

- MESS çalışanları toplu taşıma kullanmayacak. Servislere alınacak çalışan sayısı sosyal mesafe kuralına göre belirlenecek. Koltuklar, isme özel ayrılacak.

Yeni çalışma düzeni için yol gösterici çalışma

Salgın karşısında başarılı bir mücadele verildiğine ve geleceğe daha umutlu bakılabilecek bir noktaya gelindiğine işaret eden Özgür Burak Akkol, “Salgının düşüş eğilimine geçmesiyle yeniden işe dönüşün en sağlıklı modelini oluşturduk. Hazırladığımız ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ adlı çalışmayla yeni çalışma düzeni için, iş dünyasına yol göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda dünyadaki en iyi kurumlarla çalışıp bu alanda Türkiye’deki en kapsamlı çalışmayı hazırladık. Rehberde, işe dönüşe uyum sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiğiyle ilgili 211 madde yer alıyor. Teknoloji ve dijitalleşmeyi ön plana alan tavsiye, iyi uygulama ve düzenlemeleri bir araya getirdiğimiz çalışma, yeni düzen için referans bir doküman. Hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızla amacımız, ülkemizin bu süreçten güç kazanarak çıkması. Ülkemizin geleceğin normalinde üretim merkezi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı” rehberinde MESS üyeleri ve MESS ekosistemindeki partnerlerin görüş, yönlendirme ve uygulamalarından yararlanıldı. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların yanı sıra, MESS’in iş ortaklarından Dünya Ekonomik Forumu, Fraunhofer Enstitüsü, McKinsey ve Kearney gibi kurumlar, çalışmanın referans noktasını oluşturdu. Türkiye ve dünyadan farklı ölçekteki pek çok şirketten ve MESS üyelerinden uygulamalar ve bilgiler tek bir dokümanda toplandı.

MESS COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı detayları için tıklayınız