MESS: Kazanan Türkiye oldu

31 Ocak 2018

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye ekonomisinin can damarı olan metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş sendikalarıyla bir gün içinde peşi sıra yapılan müzakerelerle uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

MESS'ten yapılan açıklamada, "Ekim ayından bu yana devam eden görüşmelerde, metal sanayii ücret yapısında köklü iyileştirme getiren teklifimiz sonrasında sözleşmeler imzalandı. Grup Toplu İş Sözleşmesi, yaklaşık 130 bin çalışanı, aileleriyle birlikte hesaplandığında 600 bine yakın kişiyi ilgilendiriyor." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sözleşmede, çalışanların ücreti üç temel bileşene göre değiştiriliyor. Ücret zammı kıdeme göre düzenlenirken kıdemin dışında bütün çalışanların saat ücretine 1,60 lira seyyanen zam yapıldı. Ücretlere, iki yıllık sözleşme süresince her 6 aylık dönemde TÜFE oranında zam yapılacak.

MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve eğitim, evlilik, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor. İmzalanan sözleşme sosyal yardımlara birinci yıl için yüzde 23 oranında artış getirdi. Ayrıca yeni dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası yapılacak.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan metal sektöründe, toplu iş sözleşmesinin çalışma barışı korunarak imzalanması, ülkemize ve işimize bağlılığımızın göstergesidir. Hem ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreç hem de küresel rekabet koşulları nedeniyle iş barışının sürekli kılınmasına, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesine, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle “İşte Barış, Dünyayla Yarış” sözünü hep aklımızda tutmalıyız. Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işletmelerde üretimin devamlılığı sağlanırken çalışanlar için geleceğe yönelik sürdürülebilir gelir artışının kapısı açıldı. Kazanan Türkiye oldu.

Yeni dönem sözleşmemiz çalışanlarımıza, işyerlerimize ve tüm metal sanayiine hayırlı olsun."

Metal sektöründe uzlaşı sağlandı