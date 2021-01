MESS, Plug and Play’i Türkiye'ye getirdi

Takip Et

Dünyanın en kapsamlı teknoloji merkezlerinden biri olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından geçen yıl faaliyete geçirilen MEXT, inovasyon ve girişimcilik platformu devini Türkiye'ye getirdi. Silikon Vadisi'nin en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu olarak faaliyet yürüten Plug and Play, Türkiye ofisini İstanbul Ataşehir'de hizmet yürüten MEXT bünyesinde açtı. Türkiye'ye gelişi resmi olarak dün yapılan toplantıyla duyurulan Plug and Play'in MEXT ofisi, İstanbul üzerinden Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan 12 ülkenin de hizmetinde olacak.

Türkiye’nin en büyük sanayicilerden oluşan 250 lider üye kuruluşuyla birlikte platformun kurucu ortağı olan MESS, Türk sanayisini dijitalleştirmek ve start-up ekosistemini desteklemek için iş dünyasının ilk büyük hamlesini gerçekleştiriyor. Yıllardır konuşulan ancak ilk kez bu büyüklükte bir adım atılan işbirliğinin tarafları DÜNYA Executive-TR MONITOR’e konuştu. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Türk endüstrisinin dijitalleşmesinin önünü açacak böyle bir platform için inovasyon, küresel iş geliştirme ve kaynak yaratma konusunda kendini kanıtlamış benzersiz bir model uygulayan Plug and Play’i seçtik" dedi. Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji yatırımcılarından Plug and Play’in kurucusu ve CEO'su Saeed Amidi içinse bu sadece bir başlangıç. Bir sonraki adımda kurucu üye sayısının MESS dahil beşe çıkarılması planlanıyor. Akkol da sanayici, yatırımcı ve girişimcileri, tüm ekosistemi geliştirerek Türkiye’nin ihracat ve milli gelirine katkıda bulunacak bu platformda olmaya davet ediyor.

Akkol, Plug and Play’in MEXT kapsamında Türkiye’de faaliyete geçmesini “MESS olarak ülkemize bir yeni yıl hediyesi veriyoruz” sözleriyle açıkladı. Akkol şöyle konuştu: “Dünya çapında bir hizmeti İstanbul’a getirmenin gururuyla doluyuz. Sadece 20 ülkede bulunan Plug and Play platformunu İstanbul üzerinden Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan 12 ülkenin hizmetine açıyoruz. Platformumuz sadece bu ülkelerin girişimcilerine ulaşmakla kalmayacak, bölgenin iş dünyasını yönlendiren, nabzını tutan, küresel kimliğini kanıtlamış muazzam bir merkez olacak.”

Türkiye pazarını daha önce de denemişti

İstanbul dahil 20 ülkedeki 40 ofisiyle neredeyse tüm dünyayı kapsayan Plug and Play’in Türkiye pazarındaki ilk denemesi değil. Amidi, İstanbul ofisi kurma kararı için beş yıl önce Türkiye’ye gelmiş, ancak pazarı hazır görmediği için Plug and Play’in risk sermayesi koluyla birkaç start-up’a yatırım yaparak geri dönmüştü.

Amidi, neden şimdi Türkiye’de olduklarını açıklarken Mercedes, Porsche ve Bosch ile ortaklaşa yürütülen Stuttgart'taki otomotive yönelik inovasyon platformunu örnek gösterdi. “Ekosistemi geliştirmek için bizimle birlikte çalışacak bir sektörel üst kuruluş ya da birkaç kurumsal ortağımızın olması gerekiyor,” diyen Amidi, bu anlamda birkaç yıldır Türkiye'deki kurumsal inovasyon ortamını takip ettiklerini belirtti. Amidi’nin anlattığına göre, Özgür Burak Akkol liderliğindeki MESS ekibi, geçen şubat ayında Stuttgart'ta Amidi’yi ziyaret ederek Plug and Play’i açmak istedikleri teknoloji merkezi MEXT platformunda görmek istediklerini söylemiş.

İlk etapta 2 program ve 50 girişimli başlanacak

Dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan MEXT geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirildi. Akkol’un “Dünyanın en büyük, en ileri, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi” olarak tanımladığı MEXT, Dünya Ekonomik Forumu 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı’na da dahil edildi.

Plug and Play İstanbul ilk olarak düzenleyeceği 2 program ile 50 girişime ev sahipliği yapacak. Girişimcilerin müşteri ve yatırımcı ile küresel bir platformda buluşarak bir anda hızlı bir büyüme dönemine gireceğini söyleyen Akkol, “Adeta roketlenecekler. Buna gerçekten inanıyoruz çünkü; Plug and Play’in ispatlanmış başarı örnekleri var” diye konuştu.

Türk girişimler globale taşınacak

İkinci olarak sanayi üretimine değer katan çözümler geliştiren Türk girişimleri, Plug and Play ile global pazarlara ve yatırımcılara taşıyacaklarını söyleyen Akkol “Üçüncü olarak unicorn olma potansiyeline sahip girişimleri bularak onların bu hedefe ulaşmalarına vesile olup turcornlar çıkmasına katkı vereceğiz. Plug and Play İstanbul platformu ile MEXT içinde Çin ve Viyana arasındaki coğrafyada en büyük ve en kapsamlı açık inovasyon ve iş geliştirme programını hayata geçiriyoruz” dedi.

İşbirliğiyle İstanbul’un, yükselen girişimcilik ekosistemi kategorisinden küresel girişimci ekosistemine terfi etmesine de katkı sağlanacak. Dijital gelecekte İstanbul’un cazibesi, önemi ve gücü artarken kıtalararası ticaret ve lojistik merkezi olan İstanbul aynı zamanda dördüncü sanayi devriminin bilgi merkezine dönüşecek.

Plug and Play’in İstanbul ofisinin genel müdürlüğünü, Oxford mezunu, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi başta olmak üzere 10 yıllık global finans deneyimine sahip Lale Can üstlenecek. Risk sermayesi, iş geliştirme ve operasyon geçmişine sahip profesyonellerden oluşacak Plug and Play İstanbul ekibi başlangıçta küçük olacak ancak Almanya'da olduğu gibi bu sayının birkaç yıl içinde 50'ye ulaşması bekleniyor. MESS de üç tam zamanlı çalışanını bu işe adadı. Ayrıca ABD ve Avrupa ofislerinde çalışan 100'ün üzerinde risk sermayesi uzmanı, İstanbul'daki ekibi destekleyecek. Amidi, Türkiye'nin en başarılı ofislerinden biri olmasını bekliyor.

RAKAMLARLA PLUG AND PLAY

• Plug and Play bugüne kadar 800'ü Silikon Vadisi'nde olmak üzere 1.000'den fazla şirkete yatırım yaptı.

• Avrupa'da 100'ün üzerinde, Uzak Doğu'da 100'ün üzerinde şirkete yatırım yapıldı.

• Şirket sadece Kaliforniya'da yılda 1.000 girişimciyi destekliyor. Bir o kadar şirket de dünya genelinde destekleniyor.

• Almanya'da Plug and Play yatırım alan 100 şirket, dört yılda 3.000'den fazla kişiyi işe aldı. Bunlar arasında bir mobil banka girişimi olan N26, 3,5 milyar dolar yatırım değerine ulaştı.

• Plug and Play sadece 2020'de 200'ün üzerinde şirkete yatırım yaptı. Şirketin çıkardığı 5 yeni unicorn'dan biri olan Kustomer Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Bir diğer unicorn Honey'e ise PayPal 4 milyar dolar ödedi.

• Sigorta girişimi Hippo, 1,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Veri istihbarat şirketi Big ID, 1 milyar doların üzerinde yatırım aldı. 2020'de Plug and Play girişimleri toplam 3 milyar doların üzerinde yatırım topladı.