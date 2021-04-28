MESS'ten çalışma kültüründe dönüşüm adımı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketi kapsamında, çevik dönüşümü hızlandırma programı ÇEVİX ve yeni performans sistemi uygulaması MEXCHANGE'i, ilk kez iş dünyası ile buluşturdu.

MESS tarafından düzenlenen, "Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri" etkinliği, çevrim içi yapıldı. Etkinliğin açılışından konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye'de birçok ilke imza atan MESS'in, dünyanın en büyük, gelişmiş ve kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'i geçen yıl hizmete açtığını anımsattı.

"Şirketlerin dönüşümüne destek olacağız"

MESS olarak, pek çok ilk ve öncü uygulamanın ardından çalışma kültüründeki dönüşüme de liderlik ettiklerini aktaran Akkol, "Dijital dönüşüm sürecinde, çalışma kültürü de dönüşmek zorunda. ÇEVİX ve MEXCHANGE hizmetlerimiz ile Türkiye'nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz. ÇEVİX ile şirketlerin üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda çevik dönüşümü uygulayarak, daha rekabetçi olmasını hedefliyoruz. MEXCHANGE ile şirketlere performans yönetim sistemlerini yeni nesil bakış açısıyla en baştan kurgulayabilecekleri imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, ÇEVİX ve MEXCHANGE'i, Türk sanayisinin dönüşümüne öncülük etmek için kurulan MEXT çatısı altında sunacaklarını belirterek, "Yerli ve uluslararası en iyi partnerlerden oluşturduğumuz ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne destek olacağız. Uygulamalarımız, bilgilendirme, danışmanlık, eğitim, teknoloji ve yazılım desteklerinin tümünü kapsıyor. Çalışma kültürü dönüşümü için tek çatı altında, uçtan uca tüm hizmetlerin sunulması Türkiye'de bir ilk oluyor." dedi.

Murat Ülker ve Levent Çakıroğlu deneyimlerini paylaştı

Çevik çalışma modeli ve yeni nesil performans sistemi uygulamalarının tüm boyutlarıyla ele alındığı etkinliğin, "Liderlerin Perspektifinden Kültürel Dönüşüm Vizyonu" Panelinde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ülker ve Çakıroğlu, şirketlerindeki çevik dönüşüm ve yeni nesil performans sistemi deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin "CEO'lar İyi Uygulama Örneklerini Anlatıyor" Paneline, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, TürkTraktör Genel Müdürü ve MESS Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Özüner, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young katıldı. Panelistler, şirketlerindeki başarılı dönüşüm örneklerini ve deneyimlerini aktardı.

ÇEVİX hızlı olmayı ve rekabetçi kalmayı sağlıyor

Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı, organizasyonların hızını artırarak rekabetçi olmalarını sağlıyor. Şirketler, ÇEVİX ile çevik dönüşümü üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda uygulayarak daha rekabetçi olacak.

MEXCHANGE ile hedefler esnek kurgulanıp, dinamik yönetiliyor

Çevik yönetim ile organizasyonlar dönüşürken, şirketlerin insan kaynakları süreçlerinde de yeni bir yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. MESS bu ihtiyaca cevap üretmek için çevik dönüşümü yeni nesil performans sistemi ile destekleyecek bir hizmet tasarladı. MEXCHANGE, etkili hedef koyma yöntemi OKR (Objectives and Key Results) felsefesi temelinde, performans yönetimini, yeni nesil bir bakış açısıyla ele alıyor. Danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve yazılım destekleri bütünsel olarak veriliyor. MEXCHANGE ile şirketlere, performans yönetim sistemlerini en baştan kurgulayabilecekleri bir hizmet sağlanıyor.