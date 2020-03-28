MESS'ten üyelerine ve çalışanlarına destek paketi

28 Mart 2020

Metal sanayinde faaliyet gösteren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi 241 şirket, 200 bine yaklaşan istihdam ile Türkiye’de imalat sanayi cirosunun yüzde 25’ini, ihracatının yüzde 39’unu gerçekleştiriyor. Bu açılardan bakıldığında, Türkiye’nin en önemli iş kollarından birini, en büyük sanayici ve ihracatçılarını temsil eden MESS, üyeleri ve çalışanları için önemli bir destek paketi açıkladı.

MESS, üyelerinin ve üye şirketlerin çalışanlarının Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz koşullardan etkilenmemeleri için toplamı 500 milyon TL’yi bulan destek paketini uygulamaya koydu. Paket içinde; aidat ertelemesinden öğrenci burslarında ödemelerin erkene çekilmesine, alışverişlerde indirim imkanlarına kadar geniş bir çerçevede maddeler yer alıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen sanayiye cansuyu olmayı hedeflediklerini belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “MESS olarak üyelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamak üzere tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte, çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığını ilk sıraya koyuyoruz” dedi.

Sanayimizin zarar görmemesi, iş sürekliliğinin sağlanması için de adımlar attıklarını dile getiren Akkol şunları söyledi: “Karşılıksız üye desteğimizi öne çekerek 2 yılı kapsayan ödemeyi tek seferde yaptık. Üyelerimizin aidat ödemelerini 6 ay süresince erteledik. MESS üyesi işyerlerinde çalışanların çocuklarına verdiğimiz eğitim bursunun ikinci dönem ödemelerini de erkene çektik. Bursiyerlerimize ve ailelerine katkı sağlamak amacıyla 5 bin gencimizin ödemelerini yaptık.”





DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Üye işyeri çalışanlarına 2 milyon maske

MESS, Covid-19 ile mücadelede önemli bir malzeme olan maske konusunda da harekete geçti. Üyelerinin, toplam sayısı 200 bini bulan çalışanı için 1 milyon maske alımı yaparak işyerlerine gönderdi. 1 milyon maske daha tedarik edilerek önümüzdeki günlerde üyelere teslim edilecek. MESS, maske, eldiven ve dezenfektan gibi diğer önemli malzemelerin de üyeleri için tedariğini sağlamak üzere bir platform kurdu. MESS üyeleri bu platform aracılığıyla malzemeleri uygun koşullarla tedarik edebiliyor.

MESS eğitimleri online platformlara taşındı

Her seviyeden çalışana yönelik kişisel ve mesleki olmak üzere geniş bir yelpazede eğitimler sunan MESS, Covid-19 salgını döneminde eğitimlerine ara vermek yerine, online platforma taşıdı. Böylece üye işyerlerindeki çalışanlar ve aileleri eğitim-gelişim faaliyetlerine kesintisiz devam edebiliyor. MESS, bugüne dek kapsam içi çalışanlara yönelik gerçekleştirdiği “İletişim ve Motivasyon” eğitimlerini de online platforma yükledi. Böylece bu eğitimlere katılım genişleyerek 135 bin kapsam içi çalışanın tamamının yararlanabileceği hale geldi. Ayrıca her seviyeden çalışanın katılabileceği, konusunda uzman 80 kişilik eğitmen kadrosunun verdiği online eğitimler de platform üzerinden erişime açıldı. 10 kategori altındaki bu eğitimlerde toplam 700 başlık ve 12 binden fazla içerikte 600 saatlik video bulunuyor.

Online kodlama eğitimlerine 50 bin öğrenci katılabilecek

MESS tarafından üye işyerlerinde çalışanların ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarına verilen ve bugüne dek 5 bini aşkın gencin faydalandığı kodlama eğitimleri de, kapsamı genişletilerek online mecralara taşındı. İçeriği ilkokul seviyesindeki çocukları kapsayacak şekilde geliştirilen video tabanlı eğitimlerle 50 binden fazla öğrenci hedefleniyor.

Çalışanlar için indirimli market alışverişi

MESS’in Covid-19 ile mücadele paketinde üye işyerlerinde çalışanların bütçelerine katkı sağlayacak destekler de bulunuyor. MESS, çalışanlar için hem indirimli hem de siparişin adrese gönderildiği online alışveriş kanalı açtı. Bu destek kapsamında üye işyeri çalışanları gıda, temizlik ve kişisel bakım gibi market alışverişlerini ortalama yüzde 30 indirimle yapabiliyorlar.

Uzaktan çalışmaya teknolojik altyapı imkanı sunuyor

Covid-19 salgınının yarattığı koşullar nedeniyle iş hayatında giderek daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması, birçok şirketi teknolojik alt yapılarını güçlendirme konusunda harekete geçirdi. MESS de online iş akışını sağlayan, lisanslı ürünleri üyelerinin ücretsiz kullanımına sundu. Bu destekle, üye işyerlerinde operasyonel akışın sorunsuz devam etmesine katkı sağlanıyor