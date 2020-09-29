Mester: Enflasyon ve istihdam hedeflerinden uzağız

29 Eylül 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland şubesi başkanı Loretta Mester, COVID-19 krizinin ülke ekonomisine olumsuz etkileri sebebiyle enflasyon ve istihdam hedeflerine uzak olduklarını açıkladı ve işsizliğin sene sonunda yüzde 7'ye yükseleceğini öngördü.

Mester, açıklanna dördüncü destek paketinin "uzun vadeli zararı kısıtlamak" adına oluşturulduğunu açıkladı ancak, toparlanmanın halen kırılgan bir seviyede olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan, para politikasının "iyi ayarlanmış" olduğuna işaret eden Mester, varlık alımlarının uyumluşuğu desteklediğini söyledi.

Mester, daha önce yaptığı bir açıklamada enflasyon düzeyinin ekonomik toparlanmaya göre şekilleneceğini söylemişti.