Meta 10 milyar doları aşabilecek yapay zeka yatırımı için görüşmelere başladı!

Meta'nın yapay zeka alanındaki girişimlerinden biri olan Scale AI'ya 10 milyar doları aşabilecek bir yatırım yapmak için görüşmelere başladığı belirtiliyor.

ABD'li haber ajansı Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, finansmanın değerinin 10 milyar doları aşabileceğini ve bunun tüm zamanların en büyük özel şirket finansman etkinliklerinden biri olacağını söyledi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, anlaşmanın şartlarının henüz kesinleşmediğini ve değişebileceğini de ekledi.

Scale'den bir temsilci Bloomberg'in yorum taleplerine hemen yanıt vermezken Meta yorum yapmayı reddetti.

Bu, Meta'nın şimdiye kadarki en büyük dış AI yatırımı olacak. Sosyal medya devi, AI teknolojisinde iyileştirmeler yapmak için daha önce çoğunlukla şirket içi yatırımlar yapıyordu.

CEO Mark Zuckerberg, yapay zekaya öncelik veriyor ve bu yıl ilgili projelere 65 milyar dolara kadar harcama yapmayı planlıyor.

2016'da kurulan girişim 14 milyar dolar değerinde

2016 yılında kurulan Scale AI, yapay zeka sistemlerinin eğitimi için gerekli olan verileri işleyip etiketleme hizmeti sağlıyor.

Müşterileri arasında Microsoft ve OpenAI bulunan Scale AI, 2024'te son olarak yaklaşık 14 milyar dolar değerindeydi.

Bloomberg'in daha önce bildirdiğine göre, girişim geçen yıl 870 milyon dolar gelir elde etti ve 2025 yılında satışlarının iki katından fazla artarak 2 milyar dolara çıkmasını bekliyor .