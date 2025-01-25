Meta AI ve Llama 4 için dev sermaye... Meta’dan 2025 için 65 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Sosyal medya devi Meta, yapay zeka yatırımlarına yönelik kapsamlı planlarını açıkladı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların sahibi olan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, 2025 yılında yapay zeka altyapısına 60-65 milyar dolar arasında harcama yapmayı planladıklarını duyurdu.

Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın yapay zeka için belirleyici bir dönem olacağını belirtti. Şirketin bu alandaki önceliklerini sıralayan Zuckerberg, yapay zeka asistanı Meta AI’nin bu yıl 1 milyardan fazla kişiye hizmet veren lider bir dijital asistan haline gelmesini beklediklerini ifade etti.

Ayrıca, şirketin yeni nesil yapay zeka modeli Llama 4’ü en gelişmiş hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıracağını ve AR-GE’ye önemli katkılar sağlayacak bir yapay zeka mühendisi geliştirme planlarının da olduğunu belirtti.

Meta, bu hedefler doğrultusunda Manhattan büyüklüğünde bir alanı kaplayan, 2 gigavatın üzerinde kapasiteye sahip devasa bir veri merkezi inşa etti. Zuckerberg, bu yıl yaklaşık 1 gigavatlık işlem kapasitesini devreye alacaklarını ve yılı 1,3 milyondan fazla grafik işlem birimi (GPU) ile tamamlayacaklarını açıkladı.

Büyük Yatırımlar ve gelecek planları

Meta’nın 2025 yılı için belirlediği 60-65 milyar dolarlık sermaye harcaması, yapay zeka ekiplerinin büyütülmesi, altyapının geliştirilmesi ve uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşılmasını kapsıyor.

Zuckerberg, bunun Meta’nın temel ürünlerini ve iş süreçlerini yönlendirecek tarihi bir inovasyon sürecinin başlangıcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu yatırımların ABD’nin teknoloji liderliğini daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.

Meta’nın bu dev yatırımlarla, yapay zeka alanında rakiplerini geride bırakmayı ve teknoloji dünyasında güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediği görülüyor. Şirket, aynı zamanda küresel ölçekte yenilikçi ürünler ve çözümler sunarak yapay zekanın kullanım alanlarını genişletmeyi planlıyor.