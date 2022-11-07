Meta, binlerce kişiyi işten çakırmaya hazırlanıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta'nın bu hafta çalışanlarını büyük ölçekli işten çıkarmalar hakkında bilgilendirmeye hazırlandığı aktarıldı. Haberde, sosyal medya şirketinin planlı işten çıkarmalarının binlerce çalışanı etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Çarşamba günü konuyla ilgili bir duyuru yapılmasının planlandığı belirtilen haberde, bu durumun şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı işten çıkarmalar olacağı ifade edildi.

Teknoloji şirketleri ya işten çıkarmaya gidiyor ya da işe alımlara ara veriyor

Meta'nın işten çıkarmaya gideceği haberi, ABD'li birçok teknoloji şirketinin işten çıkarmaya gittiği veya işe alımlarına ara verdiği bir dönemde geldi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, geçen hafta, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı almıştı.

Apple'ın da harcamaları yavaşlatarak işe alımların çoğuna ara verdiği bildirilmişti. Mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıklamıştı.

Twitter da şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından işten çıkarmalara başlamıştı.