Meta CEO'su Zuckerberg'in borsa hareketleri ortaya çıktı: 2,2 milyar dolarlık Meta hissesi sattı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in borsa hareketlerini analiz etti.

Hisse satışları sonrası yapılan açıklamaların analizine göre; Zuckerberg bu yıl 2 milyar dolardan fazla hisse satışı yaptı.

Zuckerberg'in Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta’da yaptığı hisse satışları 2,2 milyar doları aştı.

Zuckerberg sadece aralık ayında 153,2 milyon dolar değerinde Meta hissesi sattı.

Satışlar ve değerler, yöneticiler ve ücretler hakında veri sağlayan Equilar firması tarafından da teyit edildi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Meta'nın hisseleri bu yıl yüzde 82 artışla 630 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu değerlenme sayesinde şirket 1 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaşarak Apple ve Amazon gibi devlerle aynı lige yükselmiş oldu.

Zuckerberg geçen yıl da 400 milyon dolardan fazla Meta hissesi satmıştı.

Zuckerberg'in 2024 yılında yaptığı yaklaşık 4,6 milyon hisselik satış, geçen yıl sattığının yaklaşık dört katı ve şu ana kadar ona beş katı para kazandırdı.