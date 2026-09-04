Meta yapay zekâ planında geri adım attı, yüzde 60'lık küçülme rafa kalktı

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın iş gücünü yapay zekâ etrafında yeniden şekillendirmek için hazırladığı en radikal planlardan biri beklenen sonucu vermedi. Şirket yönetimi daha küçük ekipler ve daha fazla yapay zekâ ajanı üzerine kurduğu modeli geri çekerken teknik sorunlar da kararın değişmesinde etkili oldu.

Şirket içinde Project OT adıyla yürütülen çalışmada bazı ekiplerin mevcut büyüklüğünün yüzde 60'a kadar azaltılabileceği senaryolar değerlendirildi. Amaç, daha az çalışanla daha küçük ekipler oluşturmak ve günlük işlerin daha büyük bölümünü yapay zekâ ajanlarına devretmekti.

Plan tüm Meta çalışanlarının yüzde 60'ının çıkarılmasını öngörmüyordu. Şirket de daha sonra yaptığı açıklamada çalışmanın bütün ekipleri kapsamadığını ve farklı organizasyon senaryolarının değerlendirildiği bir planlama süreci olduğunu bildirdi.

Project OT çalışanların tepkisine takıldı

Meta yönetimi daha küçük ekiplerin yapay zekâ desteğiyle daha hızlı hareket edeceğini ve aynı işi daha düşük maliyetle yapabileceğini düşünüyordu. İnsan kaynakları tarafında ise özellikle çok yüksek verim üretebilen çalışanların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ancak planın şirket içinde öğrenilmesi güçlü tepki yarattı. Çalışanlar iş gücü azaltma ihtimalinin yanı sıra yapay zekâ sistemlerinin günlük çalışma süreçlerine ne kadar hızlı ve yoğun biçimde sokulduğuna da itiraz etti.

Yapay zekâ daha fazla kod üretti ama sorunlar büyüdü

Meta'nın yaşadığı en büyük problem, yapay zekâ kullanımındaki artışın beklenen ölçüde verimlilik sağlamaması oldu. Yapay zekâ destekli kod üretimi hızlanırken sistem güvenilirliği tarafındaki sorunlar da arttı.

Şirket içindeki veriler büyük çaplı site güvenilirliği olaylarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 yükseldiğine işaret etti. Yapay zekâyla bağlantılı sorunların daha alışılmadık ve öngörülmesi zor olması nedeniyle çalışanların bu olayları çözmek için harcadığı süre de yaklaşık yüzde 70 arttı.

Mayıstaki kesintiden 8 bin çalışan etkilendi

Meta mayıs ayında geniş kapsamlı bir çalışan azaltımına gitti. Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre bu süreçten yaklaşık 8 bin çalışan etkilendi.

Haziran sonunda Meta'nın toplam çalışan sayısı 75 bin 472 seviyesindeydi. Şirket, mayıstaki iş gücü azaltımına bağlı olarak ikinci çeyrekte 1,18 milyar dolarlık kıdem ve işten çıkarma gideri kaydetti.

Project OT kapsamında yeniden yapılanmanın iki aşamada gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak ilk büyük işten çıkarma dalgasından hemen önce Mark Zuckerberg, ikinci şirket çapındaki küçülme turuna ilişkin hazırlıkların durdurulmasını istedi.

Şirket yönetimi daha sonra çalışanlara yılın geri kalanında yeni bir şirket çapında işten çıkarma planlanmadığı mesajını verdi. Böylece yapay zekâyla iş gücünü daha agresif biçimde küçültme planının en sert bölümü rafa kalkmış oldu.

Yapay zekânın faturası 145 milyar dolara kadar çıkabilir

Meta'nın çalışan maliyetlerini azaltmak istemesinin arkasında dev yapay zekâ yatırımları da bulunuyor. Şirket 2026 yılı sermaye harcamalarının 130 milyar ile 145 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Bu para ağırlıklı olarak veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı, sunucular ve çiplere yönlendiriliyor. Şirket yönetimi açısından insan kaynağı ile bilgi işlem altyapısı en büyük maliyet kalemleri arasında bulunurken yapay zekâ harcamalarındaki hızlı artış organizasyon yapısı üzerindeki baskıyı büyütüyor.

Yönetim yapay zekâ baskısını azalttı

Meta yöneticileri çalışanlarla yapılan görüşmelerde dönüşümün zamanlaması ve iletişimi konusunda hatalar yapıldığını kabul etti. Şirket, çalışanları yapay zekâ araçlarını mümkün olan her yerde kullanmaya zorlayan yaklaşımını da yumuşattı.

Yeni yaklaşımda çalışanlardan yalnızca işe gerçekten katkı sağladığı durumlarda yapay zekâ kullanmaları isteniyor. Project OT kapsamında yılın başında başlatılan kapsamlı organizasyon planlama süreci ise artık devam etmiyor.

Meta'nın yapay zekâdan vazgeçmesi beklenmiyor

Geri adım, Meta'nın yapay zekâyla iş gücünü dönüştürme hedefinden tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Zuckerberg, teknolojinin henüz şirketin hedeflediği noktaya ulaşmadığını ancak ilerleyen aylarda yapay zekâ ajanlarının çok daha yetenekli hale gelebileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Meta örneği büyük şirketlerin karşı karşıya olduğu yeni soruyu da ortaya çıkarıyor. Yapay zekâ çalışanların yaptığı işlerin önemli bölümünü üstlenebilir ancak teknolojinin henüz insan gücünü aynı ölçekte ve sorunsuz biçimde ikame edecek seviyeye ulaşmadığı görülüyor.