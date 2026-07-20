Meta'da kritik dönemeç: 174 milyar dolarlık hamle sona mı eriyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Meta, 174 milyar dolar harcadığı hisse geri alım programını yavaşlatarak kaynaklarını yapay zeka altyapısına yönlendirecek.

Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, 2017'den bu yana dolaşımdaki hisselerinin yüzde 12,7'sini geri satın almış, son geri alım da 2025'in üçüncü çeyreğinde gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra şirket yapay zeka veri merkezleri ve altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık sermaye harcaması yapmaya başladı.

Yeni ortaya atılan iddialara göre de Meta, bu yatırımları finanse etmek için geri alım programının hızını azaltmayı değerlendiriyor.

Fırsat mı, risk mi?

Analistler, Meta'nın üretken yapay zekayı reklam platformlarına entegre etmesinin şirket için önemli gelir fırsatları oluşturduğunu belirtiyor. Yapay zeka destekli reklam sistemlerinin kullanıcıya daha isabetli içerik sunması sayesinde reklam verimliliğinin ve fiyatlama gücünün artabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan şirketin fazla veri merkezi kapasitesini kiralayarak ek gelir elde etmeyi planlaması da yüksek yatırım maliyetlerini dengeleyebilecek adımlar arasında gösteriliyor.

Yatırımcılar temkinli

Buna rağmen analistler, teknoloji sektöründeki büyük yatırım döngülerinin geçmişte balonlara dönüştüğünü hatırlatarak yapay zeka alanındaki aşırı harcamaların kısa vadede hisseler üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Meta'nın uzun vadede yapay zeka yatırımlarından önemli kazanç sağlaması beklenirken, hisse geri alımlarının yavaşlaması halinde yatırımcıların kısa vadede daha dalgalı bir performansla karşılaşabileceği ifade ediliyor.