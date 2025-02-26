Meta'dan '200 milyar dolarlık veri merkezi' iddialarına yalanlama

Bir süredir Meta'nın, yapay zeka projeleri için 200 milyar dolar değerinde dev bir veri merkezi inşa etmeyi planladığı konuşuluyordu. Hatta şirketin yöneticilerinin veri merkezi için Louisiana, Wyoming veya Texas'ı düşündüğü iddia edilirken, üst düzey yetkililerin bu ay potansiyel alanları ziyaret ettiği öne sürüldü.

'Haberler tamamen spekülasyon'

Ancak Meta sözcüsü, iddiaları yalanladı. Şirketin veri merkezi planlarının ve sermaye harcamalarının zaten açıklandığını belirterek, bu haberlerin 'tamamen spekülasyon' olduğunu ifade etti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg geçen ay bu yıl yapay zeka altyapısını genişletmek için 65 milyar dolara kadar harcama yapmayı planladığını söylemişti.

Öte yandan, Microsoft’un 2025 mali yılında veri merkezi yatırımları için yaklaşık 80 milyar dolar harcamayı planladığı, perakende devi Amazon'un ise 2024'te tahmini 75 milyar dolar olan harcamalarını 2025’te daha da artırmayı hedeflediği bildirildi.