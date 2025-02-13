Meta'dan "romantik ilişki" dolandırıcılığına karşı önlem!

Sosyal medya şirketi Meta, dünya genelinde yaygınlaşan "romantik ilişki" dolandırıcılığına karşı kullanıcılarını uyaran şirket; söz konusu dolandıcırılığı önlemek için uygulamaya soktuğu yeni güvenlik araçlarını duyurdu.

Ünlü insanlar taklit ediliyor

"Romantik ilişki" dolandırıcılığının finansal kazanç elde etmeye yönelik siber suçlar arasında son dönemde dünya genelinde yaygınlaştığın altı çizilen açıklamada, önemli bilgiler paylaşıldı.

Bu dolandırıcılık türünde genellikle askeri personelleri, ünlü veya güvenilir kişiler takli ediliyor ve para veya kişisel bilgi istenmeden önce kurbanların güvenini kazanıyor.

Meta, her yıl şubat ayının ikinci haftasında dünya genelinde kutlanan Güvenli İnternet Günü ve çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele çabaları kapsamında, yaygınlaşan söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle mücadele etmek amacıyla Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram'da yeni güvenlik araçları sunduğunu duyurdu.

Kötü niyetli hesaplar kaldırılıyor

Meta'nın geliştirilmiş araçları ve özellikleri, kullanıcıları potansiyel dolandırıcılardan korumayı amaçlıyor.

Meta uygulamalarındaki otomatik sistemler, kötü niyetli hesapları tespit ederek kaldırıyor. Şüpheli bir durum tespit edildiğinde kullanıcılar bu konuda uyarılıyor.

Yenilikler arasında, WhatsApp uygulamasında, kullanıcılar bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alarak potansiyel dolandırıcıların istenmeyen temaslarını en aza indirebiliyor.

Messenger'da ise bir kullanıcı, şüpheli faaliyetleri tespit edilen hesapla sohbet ettiğinde uyarıyla karşılaşıyor. Meta, benzer uyarıları Instagram için de test ediyor.

"Maddi taleplere şüpheyle yaklaşın"

Şikretin farkındalığı artırma amacıyla hayata geçirdiği çalışmalar arasında, Türkiye'de içerik üreticisi Cihan Albayrak ile yaptığı işbirliği de var.

Şirket, kullanıcıların, risklerden haberdar olmalarının yanı sıra kendilerini "romantik ilişki" dolandırıcılarına karşı koruyabilmeleri için dikkat etmesi gereken bazı önemli noktaları da paylaştı.

Beklenmedik mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Meta, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında kimlerle iletişime geçilebileceğinin belirlenmesini tavsiye ediyor.

Şirket, iletişime geçen kişileri internetten araştırmayı ve sosyal medya hesaplarının yeni olup olmadığını kontrol etmeyi, sahte ya da stok fotoğraf olup olmadığını görmek için profil görsellerini kullanarak tersine görsel arama gibi araçları kullanmayı öneriyor.

Meta, hassas bilgileri veya para gibi maddi önem taşıyan şeyleri gönderme taleplerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğine vurgu yapıyor.

"Taktiklerini geliştiriyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, dolandırıcıların insanların güvenlerini ve birbirleriyle bağ kurdukları anları istismar etmek için taktiklerini sürekli olarak geliştirdiklerini belirtti.

Yeşil, aldıkları güvenlik önlemleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gelişmiş güvenlik araçlarımız, dünya çapında yaptığımız işbirlikleri ve kullanıcıları eğitme girişimlerimiz sayesinde, insanları dolandırıcılık yöntemlerini tanıma ve bunlardan kaçınma konusunda destekliyoruz. Kullanıcılarımızın platformlarımızda güven ve emniyetle gezinebilmelerini amaçlıyoruz."