Metal arzı talebi boğacak

Evrim KÜÇÜK

Çoğu endüstriyel metalin fiyatı bu yıl iki kutuplu hareket etti. Ekonomik yavaşlama endişelerin talebi aşağı çekeceği beklentisi fiyatları baskı altına alırken, geçmiş dönemlere göre zayıflayan stoklar fiyatlara yukarı doğru ivme kazandırdı. Bakır, alüminyum, nikel gibi sanayi metalleri düşük üretime karşın yılın ikinci yarısında zayıfladı. 2023’te ise fiyatların arzın tarafındaki gelişmelere kulak vererek daha yatay bir grafik izlemesi bekleniyor.

Bakırda ortalama fiyat beklentisi 7.588 dolar

Analistler ve işlemciler 2022’de keskin bir düşüş yaşamasının ardından bakır fiyatlarının gelecek yıl, artan arzın stoklardaki düşüşü dengelemesinden dolayı daha yatay bir çizgide seyredeceği düşüncesinde. Bakır fiyatları, yükselen faiz oranları, potansiyel bir küresel durgunluk ve en büyük metal tüketicisi Çin'deki katı COVID kısıtlamaları nedeniyle yılbaşından bu yana neredeyse beşte bir oranında düştü. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakırın fiyatı 7.900- 8.000 dolar aralığında. Comex’te de fiyatlar pound başına 3.60 dolar düzeyinde. Fiyatlar yılbaşına göre yüzde 19 civarında aşağıda. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre LME’de nakit bakır sözleşmesinin 2023'te ton başına ortalama 7.588 dolar olması bekleniyor. Ankete katılan 27 analistten Robin Bhar, "Bakır piyasasının fiyat artışlarını sınırlayacak küçük bir fazlaya geçmesi bekleniyor" dedi. Ankete göre, madenciler üretimi artırdıkça, analistler pazarın 2022'de 70 bin tonluk bir açıktan gelecek yıl 252 bin ton fazlaya dönüşmesini bekliyorlar.

Enerji yoğun alüminyumda ortalama beklenti 2.413 $

Zayıf bir küresel ekonomi, otomobil, ambalaj ve inşaat sektörlerinde alüminyum talebini baskılarken, enerji yoğun metal arzı da yüksek enerji fiyatları nedeniyle kısıtlandı ve bazı izabe tesislerinin kapanmasına neden oldu. LME’de alüminyumun fiyatı mart ayında rekor seviyeye yükseldi, ancak o zamandan beri yüzde 45 düştü. LME nakit alüminyum fiyatının 2023'te ton başına ortalama 2.413 dolarla mevcut fiyattan en az yüzde 9 yukarıya çıkması bekleniyor. Analistler, Temmuz ayında tahmin edilen 150 bin ton piyasa fazlasına kıyasla, gelecek yıl alüminyum piyasası fazlası tahminlerini neredeyse iki katına çıkararak 297 bin tona yükselttiler.

Nikel sanayi metalleri içinde son tercih

Analistler, Endonezya'da rafine nikelin yerine daha düşük nikel içerikli nikel pik demir üretiminin artmasının önümüzdeki yıl fiyatları baskılamasını bekliyor. ANZ'den Soni Kumari, "Endonezya’da artan üretim ve Avrupa pazarlarında daha az az talep görmesi nedeniyle ana metaller arasında son tercihimizdir" dedi. Mart ayında rekor seviyenin çok altına inse de bu yıl hala en iyi performans gösteren ve pozitif bölgedeki tek LME metali nikel. Analistler, şu an 23 bin doların üzerindeki LME'nin nakit nikel fiyatlarının gelecek yıl ton başına ortalama 20.250 dolara inmesini yani mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 7 düşüş göstermesini bekliyorlar. Analistler, küresel nikel piyasasının gelecek yıl 139 bin ton fazla vermesini, başka bir deyişle temmuz ayındaki 50 bin 500 tonluk fazla tahmininin ikiye katlamasını bekliyorlar.