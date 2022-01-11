Metal grup toplu sözleşmesinde tam uzlaşma yok, müzakere sürecek

Mehmet KAYA (ANKARA)



Pazartesi günü saat 18.00’de başlayan oturumda ilerleme sağlandı ancak anlaşma sağlanamadı. Yeni oturum, 11 Ocak Salı günü saat 19.30 da başlayacak.



Türk Metal sendikasından oturum sonrası üyelere gönderilen mesajda, ücret artışı dışı unsurları içeren 44 madde ve yönetmelikler üzerinde uzlaşma sağlandığı, işverenin önerdiği ancak sendikanın itiraz ettiği tekliflerin de işveren tarafından geri çekildiği bildirildi. Yine ücret dışı iyileştirmeleri içeren sendikanın 8 maddelik teklifinin ise masada olduğu ve müzakere edilmeye devam edileceği kaydedildi. Türk Metal açıklamasında, ücret taleplerine yönelik müzakere olup-olmadığı konusunda bilgi verilmezken, üyeler hatalı bilgilere karşı uyarıldı.



Türk Metal, grev kararı almış ancak uygulama tarihi belirlemeden, miting ve uyarı eylemlerinden oluşan takvimi uygulamaya koymuştu. Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 5 Ocak günü yaptığı açıklamada, işveren tarafının revize teklifini olumlu bulduklarını belirterek, “Biz birinci altı ay için yüzde 29,57, ikinci altı ay için de yüzde 36 istedik. Yani yıl bazında yüzde 76,21 istedik. Bizim yüzde 76,21 teklifimize karşı MESS’in teklif ettiği yüzde 50,45 olumlu bir adım” demişti. Kavlak, 8 Ocak günü de grev kararı aldıklarını hatırlatarak, işverenlere “masada çözüm” çağrısı yapmıştı.