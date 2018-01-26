Metal işçilerine yeni teklif

26 Ocak 2018

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi 180 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanması amacıyla ücret artışı teklifi ikinci kez yükseltildi.

MESS, "Bugün müzakere masasında bulunanların attığı her adım, ülke ekonomisini de etkileyecektir. Çalışma barışı bozulmadan uzlaşma sağlanması amacıyla ücret artışı teklifimizi ikinci kez yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.

İşçi sendikalarının aldığı grev kararlarının 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının da değerlendirildiği açıklamada, "Bu karar, MESS'in toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili yaklaşımını değiştirmeyecektir" denildi.

Yaklaşık dört aydır devam eden görüşmelerde işveren tarafını temsil eden MESS'in yeni teklifi, altı aylık geçmiş dönem enflasyonu üzerine 10 puan refah payı içeriyor. Eylül 2017'den itibaren geçerli olacak toplu sözleşme için geçmiş altı aylık dönem enflasyonu olan yüzde 3,2'nin üzerine 10 puan ekleyen MESS, yüzde 13,2'lik yeni ücret artışı teklifini işçi sendikalarına iletti.

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile MESS'in aldığı lokavt kararı, Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün süreyle ertelenmişti.

Metalde grev ve lokavt ertelendi