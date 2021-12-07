Mehmet KAYA

ANKARA – Türk Metal ile MESS arasında yürütülen metal işkolu grup toplu sözleşmesinde uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Bu aşamadan sonra arabulucu, grev, hakeme gidiş gibi kararlar için yasal süreler başlayacak.

TÜRK-METAL sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Aralık günü itibariyle MESS genel merkezinde yapılan görüşmede işveren teklifinin kabul edilmediği kaydedildi. Toplu sözleşmede gelinen aşamada 5 oturumda 49 madde üzerinde uzlaşma sağlandığı, 7 madde ve sözleşme eki 2 yönetmelikte anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Ücret artış maddesinin anlaşma sağlanamayan konular arasında olduğu belirtilen açıklamada, “İşveren Sendikamızın teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 19,25, 2. yıl için de enflasyon oranı kadar artış teklif edilmiştir” denildi. Açıklamada arabulucu sürecinin başladığı kaydedildi.

Uyuşmazlık nedeniyle işveren tarafı suçlanan açıklamada, “Türk Metal, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Türk Metal Sendikası, bundan sonraki süreçte etkili ve yaygın eylemlerinin sonuç alınıncaya kadar artarak devam edeceğini üyelerimize ve kamuoyuna ilan etmektedir” denildi.

Süreç nasıl işleyecek

Metal işkolu grup toplu sözleşmelerinde, çalışma hayatı açısından kritik öneme yükselen asgari ücret görüşmelerinin sonucunun bekleneceği tahmin ediliyor. Uyuşmazlık tutanağı tutulduktan ve görevli makama (Çalışma Bakanlığı il müdürlüğü) verildikten sonra görevli makam altı gün içinde arabulucu görevlendirecek. Arabulucu 15 gün içinde anlaşma sağlayamazsa veya taraflar uzlaşma sağlamazsa 3 gün içinde tutanak düzenleyecek ve görevli makam yine üç gün içinde taraflara tutanağı tebliğ edecek. İşçi tarafı grev kararı alacak ya da hakem heyetine uzlaştırma için başvuracak. Grev kararı alınması halinde 60 gün içinde grevin uygulanması gerekecek. Bütün bu süreçler içinde işçi ve işveren tarafı her aşamada aralarında uzlaşma sağlaması halinde bu süreçleri durdurarak çözüm olarak kabul ediliyor.