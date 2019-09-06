Metal işkolunda toplu sözleşme başlıyor

06 Eylül 2019

MEHMET KAYA

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ve yoğun istihdamı bulunan, otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik ürünleri dahil geniş bir alanı kapsayan metal işkolunda, en büyük 10 firmanın 7’sini dahil olduğu 250 firmada, 120 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor.

İşkolunda çalışan işçilerin yaklaşık 112 bininin üye olduğu Türk Metal Sendikası sözleşme taleplerini içeren taslağını üyelerine duyurdu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, toplu sözleşme sürecine yönelik gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Taleplerimizin her birinin arkası dolu. ‘Neden bu talep, neden bu rakam’ diye sorduklarında hepsini tek tek anlatabiliriz” dedi. Kavlak, özellikle otomotivde iç pazardaki daralmaya yönelik haberlerin farkında olduklarını ancak firmaların üretimlerinin yüzde 90’ına yakınını ihraç ettiklerini belirterek, işçi taleplerinin gerçekçi olduğunu

söyledi. Türk Metal, birinci altı ay için ortalama toplam zam talebinin yüzde 26.28, ikinci altı ay için yüzde enflasyon + 1 puan, üçüncü altı ay için enflasyon +2 puan, dördüncü altı ay için enflasyon +1 puan artış talep edecek. Ayrıca ikinci yıl sosyal haklara enflasyon +3 puanlık bir artış da istenecek.