Metal sektöründe kritik uzlaşma: Türk Metal ile MESS anlaşmaya vardı

Türk Metal ile MESS arasında 2025–2027 dönemi için anlaşma sağlandı.

13 Ekim 2025’te başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 21 Ocak 2026 Salı günü başlayan ve 22 Ocak gece yarısına kadar süren görüşmeler sonucunda mutabakata varılarak sonuçlandı. Anlaşma, metal iş kolunda çalışan yaklaşık 138 bin işçinin ücret artışları ve sosyal haklarını düzenliyor.

İlk altı ayda ücretlere ortalama yüzde 28 artış

Türk Metal Sendikası’nın açıklamasına göre, sözleşme kapsamında 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 TL’nin altında olan üyelere, 140 TL’yi aşmamak kaydıyla 10 TL iyileştirme yapılacak. Bu düzenlemenin ardından tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 zam uygulanacak ve oluşan yeni ücretlere ayrıca seyyanen 17,61 TL eklenecek.

Bu artışlarla birlikte sözleşmenin ilk altı ayında saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 oranında artış sağlanacak.

Sosyal yardımlarda dikkat çekici artış

Sosyal haklar başlığında ise Kurban Bayramı ödemeleri yüzde 75 oranında artırılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde yüzde 50 artışa gidildi. Sosyal yardımlar da dahil edildiğinde, ilk altı ay için kümülatif gelir artışı yüzde 31,15’e ulaşıyor.

İlk yıl toplam artış yüzde 47’yi aşıyor

Sözleşmenin ikinci altı ayında ücretlere enflasyon korumalı yüzde 13 zam uygulanacak. Böylece ilk yıl sonunda ücretlerde kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlar dahil edildiğinde toplam artış oranı yüzde 47,81’e çıkacak.

Üçüncü altı ayda ücretler enflasyon artı 1,5 puan refah payı kadar artırılacak. Dördüncü altı ayda ise ücret artışı enflasyon oranında gerçekleşecek.

Grev kararı alınmıştı

Türk Metal Sendikası, 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada, MESS ile yürütülen görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması üzerine Başkanlar Kurulu’nun 19 Ocak’ta toplanarak grev kararını resmileştirdiğini duyurmuştu. Ancak devam eden müzakereler sonucunda taraflar anlaşmaya vararak grev sürecini sona erdirdi.