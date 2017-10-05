Metal sektöründe toplu iş görüşmeleri başladı

05 Ekim 2017

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi 180 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsayan Metal sektöründeki toplu i̇ş sözleşmesi̇ görüşmeleri başladı.

MESS'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ana ve yan sanayi, demir-çelik-döküm, beyaz eşya ile diğer metal sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan toplu iş sözleşmesi için MESS ile işçi sendikaları arasındaki görüşme süreci başladı. Görüşmeler, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İş Sendikası ve Çelik-İş Sendikası ile yürütülüyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri MESS üyesi 180 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsıyor. Türkiye ihracatının yüzde 27’sini, imalat sanayinde toplam cironun yüzde 24’ünü, metal sanayi sektörü istihdamının yüzde 12’sini MESS üyesi şirketlerin gerçekleştirmesi, sürecin Türkiye ekonomisi açısından önemini gösteriyor.

"Ülkemize karşı sorumluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Başkanı Kudret Önen, "Metal sanayinin Türkiye ekonomisinin ana şalterlerinden biri olması nedeniyle sorumluluğumuz sadece kendi çevremizle sınırlı değildir. Bütün vatandaşlarımıza, ülkemize karşı sorumluyuz. Yıllardır el birliğiyle, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Karşılıklı özveriyle, diyalog yoluyla işimize, sektörümüze ve ülkemize sahip çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önen, metal sanayinde geçmişte yaşanan olumsuzlukların ekonomiye darbe vurduğunu ve çalışanları da ekonomik sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Ülkemizin rekabet gücünün korunması ve sanayi ürünlerimizin dünyada daha fazla talep görmesi ancak iş barışıyla sağlanabilir. Bunun için 'İşte Barış Dünyayla Yarış' diyoruz." ifadelerini kullandı.

4. Sanayi Devrimi ile küresel arenada rekabet gücü ve iş gücü niteliklerinin yeniden tanımlandığını kaydeden Önen, bu süreçte daha da yoğunlaşacak olan rekabete karşı herkesin işine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA