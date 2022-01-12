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Metalde işçi ve işveren zam oranında anlaştı

Türk Metal ile MESS arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. 130 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

130 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlasma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı.

Türk Metal ile MESS'in yeniden masaya oturma kararı almasının ardından Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu fabrikalarda kademeli olarak grev kararlarını asmaya başlamıştı.