Metalde işçi ve işveren zam oranında anlaştı
Türk Metal ile MESS arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı. 130 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.
Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
130 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.
2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlasma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı.
Türk Metal ile MESS'in yeniden masaya oturma kararı almasının ardından Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu fabrikalarda kademeli olarak grev kararlarını asmaya başlamıştı.