Metalize ipliğe damping soruşturması

Gürcistan menşeli metalize ipliklere yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından Gürcistan menşeli "dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması talep edildi.

Yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Gürcistan menşeli başvuru konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

"Önlem devam etsin" talebi

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli metalize ipliklere yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebi de karara bağlandı.

Metalize ipliğe yönelik 2,2 dolar/kilogram şeklinde uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilerek nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Tahıllı kaşık maması için önleme gerek görülmedi

Öte yandan Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması sonucunda ürünün ithalatının dampingli olduğu fakat yerli üretim dalında maddi zarara/zarar tehdidine neden olmadığı tespit edildi.

Bu doğrultuda Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması ithalatına yönelik soruşturmanın dampinge karşı önlem almaksızın kapatılmasına karar verildi.