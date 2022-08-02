Metallerde ‘sınırlı toparlanma’ beklentisi

Evrim KÜÇÜK



Dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin’de bastırılan talep ve ABD ekonominin ikinci çeyrekte daralması sanayi metalleri üzerinde mart ayından bu yana etkili olan kötü havanın dağılmasını engelliyor. Ancak Çin’de düğmeye basılması beklenen altyapı harcamaları ve ABD'nin agresif parasal sıkılaştırmasına yönelik beklentilerin gevşemeye başlaması, doların hız kesmesi metal piyasalarının sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirmesini sağlayabilir. Analistler bakır, alüminyum ve nikel fiyatlarının yılın geri kalanında toparlanma gösterebileceği tahmininde bulunuyor.

Bakır yeniden 8.000 doların üzerine çıkar

Küresel ekonomik sağlığın önemli bir göstergesi kabul edilen bakır fiyatları mart ayından bu yana agresif parasal sıkılaştırma ve artan resesyon korkularından kaynaklanan sürekli baskıyla karşı karşıya kalarak, art arda dördüncü ay düştü. Bakır ağustos ayına ise Londra Metal Borsası’nda (LME) ton başına 7.800 dolar, Comex’de pound başına 3.5 dolar civarında başladı. Yılın geri kalanında ise bakırın toparlanması beklentisi oluştu.

Reuters'in yaptığı bir ankete göre Çin'in ekonomiye yönelik daha fazla altyapı harcaması ve diğer teşvikleri sayesinde bakır fiyatlarının önümüzdeki aylarda ağır kayıpları geride bırakarak toparlanması bekleniyor. Bakır, Çin'deki yavaşlamanın ve potansiyel küresel durgunluğun talebi azaltacağı korkusuyla mart ayında ton başına 10.845 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonraki dört ay içinde yüzde 36 oranında geriledi. O zamandan beri kayıplarının ancak yüzde 10’unu geri alabildi. Ankete katılan 24 analistin medyan tahminine göre LME’de nakit bakır sözleşmesinin dördüncü çeyrekte ton başına ortalama 8,134 dolar olması bekleniyor. Bu da geçtiğimiz hafta Çarşamba gününe göre fiyatlarda yüzde 7’lik artış anlamına geliyor.

“Çin’de en kötüsü geride kaldı”

Julius Baer analisti Carsten Menke, "Çin, fiyatların belirlenmesinden önemli faktör olmaya devam ediyor. Fakat Çin'in büyümesi açısından en kötüsünün geride kaldığına inanıyoruz” dedi. Analistler, piyasadaki sıkışıklığın da biraz hafifl eyeceğini düşünüyor. Bu yıla ait küresel açık tahmini 30 bin tona düşürüldü ve Nisan ayında yapılan ankette tahmin edilen 110.000 tonun üçte birinden daha az bir seviyeye indi.

Alüminyumda mütevazi kazanç

Alüminyumun fiyatı rekor bir zirveye ulaştıktan sonra geriledi ve analistler önümüzdeki aylarda mütevazı bir kazanç bekliyorlar. Nakliye, inşaat ve ambalaj endüstrilerinde kullanılan alüminyumun LME fiyatı mart ayında ton başına 4.073.50 dolara yükseldi, ancak o zamandan bu yana yüzde 40 düştü. LME nakit alüminyum fiyatının dördüncü çeyrekte ton başına ortalama 2.500 dolarla mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 3 üzerine çıkması bekleniyor. Bağımsız analist Goran Cukanoviç, "Çin'deki yüksek üretim artışı ve dünyanın geri kalanına olan talebin düşmesi, ikinci yarıda ve özellikle bu yılın son çeyreğinde küresel pazarda fazlalığa neden olabilir" diyor. Analistler, bu yıl alüminyum piyasası açığı tahminlerini nisan ayında tahmin edilen 1.99 milyon tonluk tahmin açığına kıyasla yüzde 90 oranında azaltarak 205 bin tona düşürdüler. Piyasa gelecek yıl 150.000 ton fazlaya geçecek.

Nikelde aşağı yönlü riskler sürüyor

Analistler ayrıca, mart ayındaki ralliyle 100 bin doları aşarak LME’yi ticareti askıya almaya ve anlaşmaları iptal etmeye zorladıktan sonra hızla geri çekilen nikel fiyatında sınırlı bir toparlanma bekliyorlar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle paniğe kapılan alımlarda kısa sürede yükselen fiyatlar o zamandan beri düşüşte. En önemli üreticilerinden Endonezya'da artan nikel üretimi fiyatları düşürürken, nikelin en büyük kullanıcısı olan paslanmaz çelik sektörü cansız. Liberum analisti Tom Price, "Paslanmaz çelik fiyatları düşüyor, fabrikalar çöküyor ve nikel fiyatı için daha fazla aşağı yönlü risk gözüküyor" şeklinde konuşuyor. Analistler, LME nikel fiyatlarının dördüncü çeyrekte ton başına ortalama 22.000 dolar olmasını ve mevcut seviyeden yalnızca yüzde 1 yukarıda olmasını bekliyorlar. Küresel nikel piyasasının bu yıl 23 bin ton fazla, gelecek yıl ise 50 bin 500 ton fazla görmesi bekleniyor.