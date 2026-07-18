Meta’nın 10 milyar dolarlık bulut pazarlığı

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Meta ile Anthropic, iki yıllık bilgi işlem kapasitesi kiralaması için erken aşama görüşmeler yürütüyor. Tutar 10 milyar dolara ulaşabilir; anlaşma, Meta’yı reklam dışı gelir arayışında bulut şirketleriyle doğrudan rekabete taşıyabilir.

Meta Platforms, yapay zekâ şirketi Anthropic’e bilgi işlem kapasitesi kiralamak üzere görüşmelere başladı. Masadaki anlaşmanın toplam büyüklüğü iki yıl içinde 10 milyar dolara ulaşabilir.

Claude ve Claude Code’un geliştiricisi Anthropic’in teklifi haziran ayında Meta’ya sunduğu belirtildi. Taraflar henüz bağlayıcı bir anlaşmaya ulaşmadı ve görüşmeler sonuçsuz kalabilir.

Meta hisseleri haberin ardından gün içindeki kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Şirketin hissesi, teknoloji sektöründeki genel satış dalgası nedeniyle cuma gününü yüzde 2’nin üzerinde düşüşle tamamladı.

Ödemeler aylık yapılacak

Planlanan modelde Anthropic, kullandığı bilgi işlem kapasitesi karşılığında Meta’ya aylık ödemeler yapacak. Sözleşmenin iki yıllık dönemi kapsaması öngörülüyor.

Şartlar görüşmeler sırasında değişebilecek. Tarafların anlaşmayı süresi dolmadan sona erdirebilmesine imkân veren erken çıkış maddelerinin de sözleşmede yer alması bekleniyor.

10 milyar dolarlık üst sınır, kapasitenin tamamının planlandığı ölçüde kullanılması hâlinde ortaya çıkacak. Anthropic’in gerçek ödemesi, kullandığı işlem gücü ve anlaşmanın devam süresine göre daha düşük kalabilir.

Aylık ödeme modeli, yapay zekâ şirketlerinin büyük veri merkezi yatırımlarının tamamını kendi bilançolarında taşımadan işlem gücüne erişmesini sağlıyor. Altyapı sahibi şirketler ise kullanılabilir kapasiteyi düzenli gelire dönüştürüyor.

Meta yeni pazarı deniyor

Meta’nın gelirlerinin büyük bölümü Facebook ve Instagram’daki reklam faaliyetlerinden geliyor. Anthropic görüşmeleri, şirketin veri merkezlerini reklam dışı gelir sağlayan ayrı bir iş koluna dönüştürme arayışını gösteriyor.

Şirketin henüz Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud benzeri yerleşik bir kurumsal bulut hizmeti bulunmuyor. Sözleşme yönetimi, teknik destek, faturalandırma ve hizmet sürekliliği gibi konular görüşmelerin karmaşıklaşmasına neden oluyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, mayıs ayındaki hissedar toplantısında bulut bilişim pazarına girme seçeneğinin gündemde olduğunu açıklamıştı. Zuckerberg, şirketlerin Meta’nın yapay zekâ modellerine ve kullanılabilir işlem gücüne erişmek için düzenli olarak başvurduğunu belirtmişti.

Olası anlaşma, Meta’nın yalnızca kendi sosyal medya ve yapay zekâ ürünleri için kurduğu altyapıyı dış müşterilere açacağı ilk büyük ölçekli adımlardan biri olabilir.

Bulutta rekabet büyüyecek

Meta’nın pazara girmesi, yapay zekâ odaklı bulut şirketleri CoreWeave ve Nebius üzerindeki rekabet baskısını artırabilir. Her iki şirket de yüksek kapasiteli grafik işlemcileri ve veri merkezi altyapısını yapay zekâ geliştiricilerine kiralıyor.

Yapay zekâ modellerinin eğitimi ve günlük kullanımı için gereken işlem gücü hızla büyüyor. Büyük teknoloji şirketleri yeni veri merkezleri kurarken kullanılabilir kapasiteye erişim, sektörün en önemli maliyet ve büyüme sorunlarından biri hâline geliyor.

Meta, Louisiana’daki Hyperion veri merkezi projesinin kapasitesini 5 gigavata çıkarmaya hazırlanıyor. Projenin toplam yatırım büyüklüğü 50 milyar doları aşarken şirketin küresel ölçekte faal veya inşa hâlinde 32 veri merkezi bulunuyor.

Meta’nın kurduğu kapasitenin bir bölümünü dışarıya kiralaması, milyarlarca dolarlık altyapı harcamalarının geri dönüş süresini kısaltabilir. Ancak şirketin öncelikle kendi modellerinin ve platformlarının işlem gücü ihtiyacını karşılaması gerekiyor.

Anthropic kapasite topluyor

Anthropic, Claude hizmetlerine yönelik talep büyürken farklı tedarikçilerden işlem gücü sağlamaya çalışıyor. Şirket, tek bir bulut sağlayıcısına bağlı kalmak yerine kapasiteyi farklı altyapılar arasında dağıtıyor.

Anthropic, mayıs ayında SpaceX ile Colossus 1 veri merkezinin tüm kullanılabilir kapasitesine erişim sağlayan bir anlaşma imzaladı. Merkez, 220 binden fazla Nvidia grafik işlemcisi ve 300 megavatı aşan kapasite sunuyor.

Şirketin Amazon ile 5 gigavata kadar çıkabilecek, Google ve Broadcom ile 5 gigavatlık ayrı işlem gücü anlaşmaları bulunuyor. Microsoft ve Nvidia ile yapılan stratejik ortaklık ise 30 milyar dolarlık Azure kapasitesini içeriyor.

Meta ile yapılabilecek yeni sözleşme, Anthropic’in Claude aboneleri ve kurumsal müşterileri için kapasite darboğazını azaltabilir. Ek işlem gücü, yeni modellerin eğitilmesinin yanında mevcut hizmetlerin daha fazla kullanıcıya sunulmasını da kolaylaştıracak.

Anlaşma henüz kesinleşmedi

Meta ve Anthropic görüşmelere ilişkin resmî açıklama yapmadı. Anthropic konu hakkında yorum yapmazken Meta’dan da kamuya açık bir değerlendirme gelmedi.

Pazarlığın erken aşamada bulunması, 10 milyar dolarlık tutarın kesinleşmediği anlamına geliyor. Kapasite miktarı, kullanılacak donanım, elektrik maliyeti, hizmet süresi ve erken çıkış şartları nihai büyüklüğü belirleyecek.

Meta açısından en önemli soru, dış müşterilere ayrılacak kapasitenin şirketin kendi yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı olacak. Anthropic tarafında ise fiyat, altyapının devreye giriş tarihi ve kesintisiz erişim şartları öne çıkacak.

Yatırımcılar görüşmelerin bağlayıcı sözleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceğini, Meta’nın bulut bilişim için ayrı bir iş birimi kurup kurmayacağını ve veri merkezi yatırımlarının reklam dışı gelire ne ölçüde katkı sağlayacağını izleyecek.