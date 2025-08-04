"Metaverse" balonu patladı, yatırımcılar büyük kayıpta

Dünyanın sanal haritasından arsaların satışa sunulduğu metaverse ortamlarına giren yatırımcılar yıllar içinde bekledikleri kazancı elde edemedi. Türkiye'de de sanal para birimi bitcoin alanların büyük kar sağladığını fark eden vatandaşlar, bu yatırım aracını kaçırmamak için "metaverse" ortamında mülk satışına yoğun ilgi gösterdi.

İnsanların "NFT" olarak satılan arsaları gelecekte kripto para gibi değerleneceği beklentisiyle aldığını dile getiren uzmanlar ise ciddi bir spekülasyon balonu yüzünden 2022-2023 yıllarında 'metaverse' arazi fiyatlarının yüzde 80-95 oranlarında düştüğünü ve satın almaların en düşük seviyelere gerilediğini belirtiyor.

Piyasa balonu patladığında büyük kayıp yaşandı

NFT'leri kripto paralara çevirip ortadan kaybolan çok sayıda dolandırıcıya da dikkat çeken uzmanlar, piyasa balonu patladığında geç giren yatırımcılar ve ellerindekini satamayanlar büyük zarar ettiğini ifade etti.

Bilişim uzmanı Osman Demircan, bu ortamdan arazi satın almanın hiçbir zaman karlı bir şey olmadığını, spekülatörler, bazı medya organları, ve ünlüler tarafından çok değerliymiş gibi gösterilip korkunç fiyatlara arazilerin satıldığını söyledi.

1000 dolara alınan Beşiktaş Stadı bugün neredeyse değersiz

Sanal evrendeki bazı yerlerin hala birilerinin elinde durduğunu ancak şu anda satın alınan fiyatın çok daha altında mali değere sahip olduğunu belirten Demircan, "Örneğin Beşiktaş Stadı'nı 1000 dolar karşılığında kripto paraya satın aldıysa şu anki fiyatı 1000 dolar seviyelerinde değil, çok daha düşük. Bu miktarlarda yüzde 95'lere varan düşüşler yaşandı. Şu an çok değersiz görünüyor. Satsalar bile ciddi anlamda değer kaybedecektir. Zaten satın alacak müşteri bulacaklarını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Oturmamış sektör mağduriyet getirdi

Kripto varlıklar uzmanı Melis Asena Özkan ise "Metaverse" evreninin salgın döneminde ortaya çıktığını ve popülaritesini giderek arttırdığını söylerek, şöyle konuşt:

"Metaverse, aslında blockzincir teknolojisi altyapısını kullanan bir platform. 'Bir şehir yaratacağız. Bu şehirden dükkan alırsanız kira geliri elde edeceksiniz, arsa alırsanız endekslendiğinde size bir gelir sunacağız' vaadiyle doğdular.

40 bin dolara alınan gemi şu an 1000 dolar bile etmiyor

Sürekli pasif gelir elde ettiğiniz bir yatırım aracı halinde dönüştürülmeye çalışıldı. O dönemde buraya ilgi çok yoğundu. Hatta liman kenti yapan bir proje vardı. Bir yatırımcı arkadaşım 40 bin dolara gemi aldı. Şu anda varlığı 1000 dolar bile etmiyor. Bir şehir kuruyorsunuz, orayı kiralayıp satıyorsunuz.

Bu projelerin finans aracı da kripto varlıklardı. 'Metaverse' projeleri çıkıyor, aynı zamanda kripto varlık alım satım platformlarında da bunların 'token'ları listeleniyor. 'Metaverse' yükselişi olunca hem projeye yatırım yapmak hem de erken gelen yatırımcı olmak için bunları satın alıyorsunuz. Maalesef oturmamış bir platform ve sektör olduğu için mağduriyet yaşandı."