Metito, Türk kimya şirketi İnfo’yu satın aldı

25 Eylül 2019

Aysel YÜCEL

Akıllı su yönetimi çözümleri alanında dünya devi şirketlerden biri olan Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu’nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi. Metito, bu satın alma ile Türki Cumhuriyetlere de açılmayı hedefliyor. Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, Türkiye’nin büyüme potansiyeli bakımından cazip bir pazar olduğunu vurguladı, “Küresel stratejimizi, olumlu bir gelecek gördüğümüz pazarlarda kurguluyoruz” dedi.

Akıllı su yönetimi çözümleri alanında dünya devlerinden Metito, Türk kimya şirketi İnfo Grubu'nun çoğunluk hissesini satın aldı. İki şirket arasındaki iş birliği anlaşması için önceki akşam İstanbul’da imza töreni yapıldı. Çokuluslu şirket, faaliyet gösterdiği diğer alanlarda da Türkiye’deki yatırım fırsatlarını gündeme aldı.

Metito, tasarım ve yapım, özel kimyasallar ve altyapılardan oluşan üç iş alanını kapsayan faaliyetleriyle toplam akıllı su yönetimi çözümleri alanında tercih edilen lider küresel sağlayıcılardan biri. Dünya çapında 46'dan fazla ülkede 3 bini aşkın projeye imza atan şirketin toplamda 3 bin çalışanı bulunuyor. Afrika ve Körfez Arap ülkelerinde, Burj Khalifa’nın soğutma sistemi için suyu üretebilen arıtma tesisi ve Dubai Fountain Çeşmesi/Fıskiyesi için katma suyu üreten atık su geri dönüştürme ve tekrar kullanım tesisi; Public Private Partnership ( PPP ) işbirliği ile yapılan Kigali ve Ruanda’nın diğer şehirleri için içme suyu ihtiyaçlarının yüzde 40’ını karşılayan Sahra Altı Afrika’daki ilk dökme yerüstü suyu besleme tesisi; Enerji ihtiyacının bir kısmı güneş enerjisi ile sağlanan Kral Abdullah Ekonomik Şehir Projesinde deniz suyu desalinasyon mega tesisiprojeleri Metito’nun imza projelerinden sadece birkaçıdır.

“Türkiye, fırsatlarla dolu bir pazar”

Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için büyüme potansiyeli bakımından cazip bir pazar olduğunu vurgulayarak, “Türk toplumuna hizmet etmeye ve buradaki varlığımızı tesis etmek üzere ilk adımımızı attığımız için heyecan duyuyoruz. Türkiye, artan nüfusu ve sürekli devam eden gelişimiyle, daima fırsatlarla dolu ve heyecan verici bir pazar. Küresel genişleme stratejimizi, sürdürülebilir sonuçlarla olumlu bir gelecek gördüğümüz pazarlarda kurguluyoruz. Info Grubu ile olan sinerjik ortaklığımız, ülkemize ve komşularına olan bağlılığımızı gösteriyor, önümüzdeki yıllardaki varlığımızı daha da genişleterek yol boyunca birçok kilometre taşını koyacağız” dedi.

Juez, büyümenin sürdürülebilir kılınması için temiz ve güvenli su kaynaklarına erişimin desteklenilmesinin zorunlu olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Metito ile aynı vizyon ve kalite hedef

lerini paylaşan İnfo Grubu’nu bulmuş olmaktan son derece mutluyuz. Bugün burada güçlerimizi birleştirirken, Metito Türkiye pazarına girişini gerçekleştiriyor, Info Grup ise büyüme temelinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Metito, 60 yılı aşkın küresel tecrübesi ve bilgi birikimini, uluslararası iş çevreleriyle bağlantılarını, en son teknolojilere erişim kapasitesi ve pazar istihbaratı alanındaki başarısını, Türkiye'de İnfo Grubu adıyla devam ettirecek.” Mitsubishi Grubu, Mitsubishi Heavy Industries ve Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu'nun da Metito'nun hissedarlarından olduğunu belirten Juez, satın alma vasıtasıyla Info Grubu'nun çok daha rekabetçi bir yapıyla Türkiye ve ötesinde büyük fırsatları yakalamasını sağlayacak donanıma kavuşacağını bildirdi.

"10 milyon metreküp suyu geri kazandırdık"

İnfo Grubu’nun kurucu ortağı Abdullah Uslu, Metito'yla yapılan iş birliğinin, Türkiye'de ciddi ortaklıkların kurulabileceğini gösteren büyük bir örnek olduğunu söyledi. Uslu, 2005'de kurulan İnfo Grubu'nun, sistemlere yaptıkları kimyasal şartlandırmaların yanında, Türkiye ve dünyanın değeri olan suyu, tasarruf ettirmekle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Her müşterinin durumuna, yapısına ve işletme yönetimine göre özel olarak yaptığımız sistemler ile 10 milyon metreküpün üzerinde suyun geri kazanımını sağladık. İş ortağımıza yeni pazarlar sağlarken, 60 yıllık tecrübesi ışığında Metito'nun sahip olduğu teknoloji ve vizyon ile müşterilerimize daha verimli sunacağız"dedi.