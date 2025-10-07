Metro İstanbul'dan valizle yolculuk açıklaması: Ek ücret alınıyor
Metro İstanbul sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin metrolara alınmadığını ve birden fazla valizle giriş yapan yolculardan ilave ücret alındığını kaydetti.
Metro İstanbul, valizlerle yapılan yolculuklara ilişkin açıklamada bulundu.
Duyuruda büyük ve 30 kilogramdan ağır valizlerin metroya alınmadığı ve fazla valiz için ek ücret uygulandığı belirtildi.
Şirketin X hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler metro istasyonlarına ve araçlara alınmıyor. Ayrıca kamp tipi büyük sırt çantaları da valiz kategorisinde değerlendiriliyor.
🛄 Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 7, 2025
📍 30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.
📍 Yanınızda en fazla 1 büyük boy… pic.twitter.com/YcVKACwCjR
Açıklamada yolcuların yanında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceği belirtilirken, birden fazla valizle giriş yapan yolculardan ilave bir yolculuk ücreti alındığı ifade edildi.