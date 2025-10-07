Metro İstanbul'dan valizle yolculuk açıklaması: Ek ücret alınıyor

Metro İstanbul, valizlerle yapılan yolculuklara ilişkin açıklamada bulundu.

Duyuruda büyük ve 30 kilogramdan ağır valizlerin metroya alınmadığı ve fazla valiz için ek ücret uygulandığı belirtildi.

Şirketin X hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler metro istasyonlarına ve araçlara alınmıyor. Ayrıca kamp tipi büyük sırt çantaları da valiz kategorisinde değerlendiriliyor.

🛄 Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.



📍 30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.



— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 7, 2025

Açıklamada yolcuların yanında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceği belirtilirken, birden fazla valizle giriş yapan yolculardan ilave bir yolculuk ücreti alındığı ifade edildi.