Metro İstanbul'dan valizle yolculuk açıklaması: Ek ücret alınıyor

Metro İstanbul sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin metrolara alınmadığını ve birden fazla valizle giriş yapan yolculardan ilave ücret alındığını kaydetti.

Metro İstanbul, valizlerle yapılan yolculuklara ilişkin açıklamada bulundu.

Duyuruda büyük ve 30 kilogramdan ağır valizlerin metroya alınmadığı ve fazla valiz için ek ücret uygulandığı belirtildi.

Şirketin X hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler metro istasyonlarına ve araçlara alınmıyor. Ayrıca kamp tipi büyük sırt çantaları da valiz kategorisinde değerlendiriliyor.

Açıklamada yolcuların yanında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceği belirtilirken, birden fazla valizle giriş yapan yolculardan ilave bir yolculuk ücreti alındığı ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
