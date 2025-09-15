Metro Türkiye, coğrafi ürünleri sofralara taşımaya devam ediyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

MANİSA

“Yerel ürün sürdürülebilir ol­mazsa Türk mutfağı sürdürü­lebilir olamaz” anlayışıyla ha­yata geçirdiği projede Avru­pa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç Kavu­nu’nun tarladan sofraya taşı­yor. Yerel ve coğrafi işaret tes­cilli ürünlerin değerini ar­tırmak, üreticinin emeğini görünür kılmak ve Türk mut­fak kültürünün sürdürülebi­lirliğini sağlamak amaçlayan şirket, kendine has tadı, aro­ması ve kokusuyla, hem Türki­ye hem de Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Ma­nisa Kırkağaç Kavunu’nun tar­ladan sofraya uzanan hikaye­sini yerinde ele aldı. Yazın ka­vun kokusunu ve lezzetini kış sofralarına taşımak için yüz­yıllardır asılarak saklanma­sıyla da dikkat çekiyor. Yerel­de hem üreticiyi desteklemek hem de coğrafi işaretli Kırka­ğaç Kavunu’nun üretimini ar­tırmayı hedefliyor. Ayrıca Şef Umut Karakuş’un hazırladığı özel menüyle Kırkağaç Kavu­nu sofralara taşıdı.

Metro Türkiye Gıda Katego­risi Grup Müdürü Tülay Öngel, 15 yıldır yerel ve coğrafi işa­ret tescilli ürünler için yürüt­tükleri çalışmalarla üretimi ve üreticiyi desteklemeyi en te­mel önceliklerinden biri ola­rak gördüklerini belirtti. Tür­kiye’de birer değeri olan coğ­rafi işaret tescilli ürünlerle oluşturulan tarifleri ve reçete­leri koruyarak gelecek nesille­re aktarmayı Türk mutfağına olan borçları olduğunu söyle­yen Öngel, “Kırkağaç Kavunu da bu anlayışın en güzel örnek­lerinden biri. 2008 yılında ül­kemizde coğrafi işaretle tes­cillenen bu meyve, temmuz ayında Avrupa Birliği’nden de tescil aldı. Yani Kırkağaç Ka­vunu artık Avrupa’nın da res­men tanıdığı bir değer hali­ne geldi. Türkiye, kavun üre­timinde dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bunun önemli bir bölümünü oluşturan Kırkağaç Kavunu’nun kaybolmaması, üretiminin devam etmesi, üre­ticinin bu üründen bu vazgeç­memesi için hepimize görev düşüyor. Kamuoyu gündemin­de tutuldukça, şefler menüle­rinde yer verdikçe, tüketici bu ürünleri ismiyle talep ettikçe üretim de devam edecek. Biz­ler de raflarımızda sergilemeyi sürdüreceğiz” dedi.

"Gastronomiye değer katacak bir ürün"

“Yerelin İzinde” yolculuğun­da Kırkağaç Kavunu’nun aya­ğı geleneksel köy kahvaltısıyla başladı. Sofrada kavun marme­ladından pekmeze, bölgenin özgün tatlarından oluşan zen­gin bir kahvaltı sunuldu. Kır­kağaç Kavunu’nun kış boyunca özenle saklandığı ve askılarda dizilme anı gösterildi. Prog­ram, bölgenin en önemli sim­gelerinden dünyanın en yaşlı ikinci ağacı olan Anıt Ağaç’ın gölgesinde düzenlenen panel ile devam etti. Panelde Metro Türkiye Sebze – Meyve Kate­gori Müdürü Birol Uluşan mo­deratörlüğünde Şef Umut Ka­rakuş ve Tarihi Gurme Şeh­ri Kalkınma Derneği Başkanı Cahit Uslu, Kırkağaç Kavunu özelinde coğrafi işaret tescil­li ürünlerin yerelden dünya­ya taşınan gücünü paylaştılar. Yerelin İzinde projesinde ilk kez yer alan Şef Umut Karakuş ise Kırkağaç Kavunu kendile­ri için sadece bir yaz meyvesi değil, sene boyunca mutfağa il­ham veren bir malzeme oldu­ğunu vurguladı.

Tüketicinin fiyat odağı devam ediyor

Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada fiyat odağının önemini korumaya devam ettiğini söyleyen Metro Türkiye Sebze – Meyve Kategori Müdürü Birol Uluşan, daha önce belirli bir markaya sadık kalan tüketicilerin, fiyat-performansı gözettiğini ve özel markalı ürünlere talebin artığını söyledi. Bu durum sadece ülkemizde değil, küresel pazarlarda da etkisini gösterdiğini ifade eden Uluşan, “Buna göre 2022 yılında 200 milyar TL’yi bulan özel markalı ürünler pazarının günümüzde yüzde 100 büyüme oranlarına ulaştığı öngörülüyor. Metro Türkiye olarak satışa sunduğumuz yerel ve dünya markalarına ek olarak Metro Chef, Metro Professional, Metro Premium, Aro, Rioba, Fine Life, Tarrington House ve Sigma isimli kendi markalarımız ile kuru gıdadan dondurulmuş ürünlere kadar tüketiciden yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 3 bin 500’e yakın özel ürün sunuyoruz” dedi.