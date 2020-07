Metro Türkiye’de kurbanlık satışları 'sınırlı sayıda' başladı

24 Temmuz 2020

Kurbanlık satışlarını pandemi döneminde aldığı önlemleri sürdürerek 6 Temmuz itibarıyla başlatan Metro Türkiye, kurbanlık satışlarında çiftlikten koliye kadar tüm süreçler için izlenebilirlik, şeffaflık ve hijyen garantisi veriyor. Kurbanlık hayvanların kesimini dini vecibelere uygun şekilde gerçekleştirecek olan Metro Türkiye, hissedeki tüm et ve parçaları aynı hayvandan olacak şekilde paketleyerek hisse sahibi müşterilerine teslim edecek.

Pandemi nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda kurbanlık hayvanla müşterilerine hizmet veren Metro Türkiye, 200 erkek dana ve 450 Balıkesir Kıvırcık Koç satışını 6 Temmuz itibarıyla başlattı. Sınırlı sayıda kontenjanla hazırlanacak kurban etleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Alanya, Bodrum, Denizli, İzmit, Eskişehir, Kayseri, Konya mağazalarında hijyenik koşullarda kolilenmiş halde müşterilere sunulacak.

Çiftlikten koliye tüm süreçler izlenebilecek

Çiftlikten koliye kadar tüm süreçler için izlenebilirlik, şeffaflık ve hijyen garantisi veren Metro Türkiye, kesilen kurban etlerini kolileyerek müşterilerine teslim edecek. Metro Et Üretim Platformu olarak hizmet veren iş ortağı Ettat Et Sanayi ile birlikte süreci yürüten Metro Türkiye, kurbanlık hayvanların kesimini veteriner hekimler gözetiminde dini vecibelere uygun şekilde gerçekleştirecek. Metro Türkiye ayrıca, havuz sistemi yerine hayvan bazında kesim yapacak ve hissedeki tüm et ve parçaları aynı hayvandan olacak şekilde hak sahibi müşterilere sunacak. Türkiye’nin ilk et izlenebilirliği projesi olan Kırmızı Taze Ette İzlenebilirlik Projesi’ni 2014'te hayata geçiren Metro Türkiye, kurbanlık hayvan satışında da izlenebilirliğe dikkat ederek kesim sonrasında hayvanların noter onaylı künye detaylarını hak sahibi müşterileriyle paylaşacak.

Kurbanlık koçlar yerli ve coğrafi işaretli

Metro Türkiye, kurbanlık hayvan satışında hijyen ve izlenebilirlik standartlarının yanı sıra satışa sunacağı dana ve koçların kalitetesine büyük önem gösteriyor. İki yaşını doldurmuş erkek danalar arasından seçilen 280-290 kilogram aralığındaki kurbanlıklardan, her hisse için minimum 30 kilogram kemiksiz et elde ediliyor. Metro Türkiye, kesim sonucunda kemiksiz et ve sakatatları 1/7 hisse olarak ayıracak ve hak sahibi müşterilere teslim edecek. Balıkesir bölgesinin yüzde 100 yerli ve coğrafi işaretli Kıvırcık kuzularından seçilen kurbanlık koçlar da, kesim sonrasında minimum 20 kg kemikli et ve sakatat olarak müşterilere sunulacak.

Bu yıl kurbanlık satışlarını aldıkları COVID-19 önlemleri çerçevesinde planladıklarını söyleyen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, “Pandemi sürecinde aldığımız önlemleri Kurban Bayramı’nda da devam ettiriyoruz. Türkiye’de kırmızı ette izlenebilirliği hayata geçiren ve müşterilerin tüm karkas ve vakum et ürünlerinin çiftlikten rafa geliş hikâyesini faturalarda görmesine imkan veren GS1 Küresel İzlenebilirlik Standardı kapsamındaki GS1-128 barkod uygulamasını başlatan ilk firmayız. Metro Türkiye’nin güvenilir ürün standartlarına uygun şekilde hijyen kontrolleri sağlanmış sınırlı sayıda kurbanlık hayvanı bu yıl satışa sunuyoruz. Yüzde yüz izlenebilirlik sağladığımız kurban etlerini kolileyerek müşterilerimize teslim edeceğiz. Kesimden teslimata kadar tüm işlemleri, herhangi bir riske yer bırakmayacak şekilde, gerekli hijyen ve güvenlik denetimleri eşliğinde, dini kurallara uygun olarak özenle yürütüyoruz, müşterilerimiz bu sürecin tamamını QR kod ile görebilecekler.” dedi.