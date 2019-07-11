Metrobüs güzergahındaki rüzgar türbinleri dünyaya açılıyor

11 Temmuz 2019

Deveci Tech kurucusu genç girişimci Kerem Deveci tarafından geliştirilen, metrobüslerin geçiş esnasında oluşturduğu rüzgarı enerjiye çeviren sistem, dünyanın birçok belediyesinden ve ülkesinden yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) destekleriyle 2017 yılında hayata geçirilen ENLIL Projesi çerçevesinde, metrobüs hattı üzerine kurulan dikey rüzgâr türbinleri ile enerji üretimi yapılıyor.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul’da Topkapı durağında saha testleri yapılan projede, saatte ortalama 1 kilovat enerji depolanıyor.

Metrobüs yollarına yerleştirilen türbinlerin üzerine konulan solar panel aracılığıyla güneş enerjisinden de faydalanılan projede, hava sıcaklığı, nem, rüzgâr, karbondioksit değerleri ve olası deprem şiddeti de ölçülebiliyor.

Söz konusu proje, sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından dünyanın birçok ülkesinde yakından takip edilir hale geldi.

ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin girişimcilik programlarından davet alan proje, dünyanın birçok ülkesindeki belediyeler tarafında da ilgi görüyor. Son olarak Norveç'te düzenlenen bir yarışmada Türk girişimcinin yenilenebilir enerji projesi birincilikle ödüllendirildi.

Projenin fikri, metrobüs yolculuğunda ortaya çıktı

Kerem Deveci (29), Kadıköy-Yenibosna arasında metrobüs ile seyahat yaptığı esnada metrobüs araç kapılarının yanında bulunan acil tahliye vana kapaklarının araçların ürettiği rüzgârla havalandığını gördüğünü ve aklına buradaki rüzgâr ile enerji üretilebileceği fikrinin geldiğini söyledi.

Daha sonra Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğunu ve buradan faydalı model belgesini aldığını aktaran Deveci, ilk prototipi çevresindeki insanların maddi desteğiyle kendi odasında ürettiğini dile getirdi.

"Proje başlangıcında çok dalga geçenler oldu"

Söz konusu projeyle yarışmalara katıldığını ve bir kuluçka programına kabul edildiğini ifade eden Deveci, şunları söyledi:

"Çok dalga geçenler oldu. 'Sen kimsin, bu projeyi yapmak kim' diyenler oldu. Burada elendik. Elendikten sonra direk İBB’yi aradım, 2017 yılıydı. Bana inanılmaz şekilde yardımcı oldular, herkes sırt çevirmişken onlar bana yardımcı oldular. Bu aleti test etmek istiyorum bana yardımcı olun dedim ve bana Edirnekapı Garajı’nda bir yer tahsis ettiler testler için. Ürünü oraya monte ettikten sonra çektiğim görüntüleri paylaştım ve bir anda dünyaya yayıldı görüntüler. Birçok yerli ve yabancı medyada gösterildi."

"İlk amacımız Türkiye’den çıkan global bir değer oluşturmaktı"

Deveci, ENLIL Projesi'yle tek bir dikey türbinden 2 eve yetecek kadar elektrik üretmeyi hedeflediklerini dile getirerek, üretilen enerjinin, ölçümlerin ve her verinin geliştirecekleri mobil uygulamadan anlık olarak takip edilebileceğini kaydetti.

Global düzeyde belediyelerin kendilerine ulaşarak bilgi aldıklarını anlatan Deveci, "Cenevre, Madrid, Rotterdam belediyeleri ile Almanya, Meksika ve ABD’den de birkaç belediye bize ulaştı. Ayrıca İngiltere hükumetinden bize ulaştılar. Bizi davet ettiler, bir toplantı yaptık. Şu anda süreç devam ediyor. Hem projeyi fonlamak hem de bize orada alan açmak istiyorlar." diye konuştu.

"Yeni projeler üretmeye devam edeceğiz"

Kerem Deveci, 7 kişilik bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini ve katma değer oluşturacak yeni projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Projenin Türkiye'ye önemli miktarda döviz getirmesini de beklediklerini belirten Deveci, "Projeyle dünyaya açılırken bizim ilk amacımız Türkiye’den çıkan global bir değer oluşturmaktı. Şu anda dünyada en çok bilinen projelerden bir tanesi bizimki, startup olarak. Biz teknoloji inşa etmek istiyoruz. Batı’nın yaptığını almak değil de Batı’nın bir üst seviyesine geçmekle mükellef nesilleriz." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA