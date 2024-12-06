MetroPOLL'den asgari ücret anketi! Halkın iradesi belli oldu: 3 vatandaştan biri bu rakamı istiyor!

MetroPOLL Araştırma, 2025 yılı için asgari ücret beklentilerini öğrenmek amacıyla bir anket düzenledi. MetroPOLL’ün kurucusu ve yöneticisi Özer Sancar, sosyal medya hesabından anketin sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşlara, “Ocak 2024’ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce en az ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi. Ankette, katılımcıların en çok tercih ettiği rakam yüzde 33,5 oranla 35 bin TL oldu. Vatandaşın beklediği 35 bin TL'nin yeni asgari ücret olarak belirlenmesi için yüzde 76,45 oranında zam gelmesi gerekiyor. Sonuçlara göre, diğer tercih edilen rakamlar ve oranlar şu şekilde sıralandı:

* 21 bin TL: %5,4

* 25 bin TL: %22,9

* 30 bin TL: %32,5

* 35 bin TL: %33,5

* Fikrim yok/Cevap yok: %5,7

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor

2024 yılı başında açıklanan 17 bin 2 TL’lik asgari ücret, yıl içinde zam yapılmadan uygulanmaya devam etmişti. Ancak artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların yeni yıldaki maaş beklentisi oldukça yüksek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 10 Aralık’ta toplanması beklenirken, vatandaşlar 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki haberleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Anket sonuçlarından çıkan 35 bin TL beklentisinin asgari ücrete gelecek zam üzerindeki etkisi merak konusu.

Vatandaşlar ayrıca zam oranlarına göre asgari ücretin kaç TL olacağını da merak ediyor. İşte yüzde 32,5'dan başlayan oranlarla 2025 asgari ücrette oran oran zam tablosu:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira

* Yüzde 41: 23 bin 973 lira

* Yüzde 42: 24 bin 143 lira

* Yüzde 43: 23 bin 313 lira

* Yüzde 44: 24 bin 483 lira

* Yüzde 45: 24 bin 653 lira.

* Yüzde 46: 24 bin 823 lira

* Yüzde 47: 24 bin 993 lira

* Yüzde 48: 25 bin 163 lira

* Yüzde 49: 25 bin 333 lira

* Yüzde 50: 25 bin 503 lira