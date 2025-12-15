Mettler-Toledo Türkiye’ye rekabet soruşturması
Rekabet Kurumu, laboratuvar ekipmanları üreticisi uluslararası şirket Mettler-Toledo'nun Türkiye operasyonuna yönelik soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu, Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlattı.
Laboratuvar terazileri, tartı sistemleri ve hassas ölçüm cihazlarıyla bilinen global marka Mettler-Toledo’nun Türkiye operasyonunun satış sonrası hizmetlerdeki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği incelenecek.
Soruşturmada şirketin; rakiplere yedek parça tedariğini kısıtlayıp kısıtlamadığı ve cihazlarda teknik işlemlerin yapılabilmesi için gerekli şifreleri paylaşıp paylaşmadığı değerlendirilecek.