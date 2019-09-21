Mevcut başarı modelleri geleceği garanti etmiyor

21 Eylül 2019

Leyla İLHAN

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısı, ‘Fırtınalı Havada Dümende Olmak’ başlığı altında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Hava sertleşince, dalga boyu yükseldiğinde kaçınılmaz olarak kısa vadeli konulara odaklanmak gerekse de, fırtınanın sürekli olmayacağı bilinciyle, uzun vadeli hedefleri gözden kaçırmadan yol almak önemlidir” diye konuştu. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 2019 yılının üçüncü ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısının konuğu Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu oldu. ‘Fırtınalı Havada Dümende Olmak’ başlığı altında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Çakıroğlu,fırtınaya hazırlıklı olmak için önce doğru hava tahmini yapmak gerektiğini belirtti.

“Böylece fırtınalı dönemi görece olarak daha kolay atlatabiliriz” diyen Çakıroğlu, “Ancak hava hep fırtınalı olmayacak. Fırtınalı dönemde kısa vadeli planlamalar olabilir. Fakat hedefe ulaştıracak uzun vadeli olanları gözden kaçırmamak lazım” uyarısında bulundu.

Günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiğini de aktaran Çakıroğlu şöyle konuştu:

“Dolayısıyla mevcut başarı formülleri geleceği garanti etmiyor. Teknolojideki değişim 10 yıl önce olmayan ancak bugün dünya devi olan şirketleri yarattı. Dolayısıyla artık konfor alanı bitti. Bütün işler yıkıcı yeni iş modellerinin kapsamında.”

Bu nedenle yine uzun vadeli bakışın önemli olduğunu belirten Çakıroğlu, “Bugün teknoloji değişimi sürüklüyor. Başka bir zamanda başka birşey sürükleyecek. O nedenle değişime açık modeller geliştirerek bu kültürel dönüşümü yapmak lazım” diye konuştu. Koç Holding olarak bu sürece hazırlanmak için dijital dönüşüm programı hazırladıklarını aktaran Levent Çakıroğlu, “Bu çalışmayla şirketlerimizin dijital olgunluk seviyesinin ölçtük. Yapay zekadan akıllı fabrikalara kadar çok geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Acil bir değişime gerek kalmadan kaynakları buraya indirmek kolay degil. Ancak bu durum kısa vadede bir değer olacak, ama esas kazanç uzun vadede gelecek” dedi. Dijital dönüşümde teknolojinin getirdigi imkanlari kullanarak veriye dayalı karar verme metodunun iş yapma modeli haline getirmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Çakıroğlu, “Böylece daha isabetli kararlar vererek fırtınalı havalara daha dayanıklı olabiliriz” diye konuştu.

Bugün dünyada yapay zekada uzman arz sıkıntısı olduğunu ancak şirket olarak kendilerinin bunu aşmak için Koç Dijitali kurduklarını anlatan Levent Çakıroğlu, “Bu amaçla yabancı bir şirketle işbirliği yaptık. Yetişecek bu uzmanlar önce bizim şirketlerimize daha sonratopluluk dışı şirketlere dijital yolculukta yardımcı olacaklar" dedi.