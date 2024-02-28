Mevduat faizleri yükselişe geçti

Türk Lirası vadeli mevduat faizleri 2023 yılının son iki ayında hızlı arttı.



Aralık ayının son haftasında 3 aylık vadede ortalama yıllık faiz yüzde 52,50'yi gördü. Faiz, 21 yılın zirvesine çıktıktan sonra ocak ayında yaklaşık 3 puan düştü.



NTV’nin haberine göre Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Asıl mesele faiz artışlarına karşın mevduat faizlerinin yani tasarrufa yönelecek vatandaşlareın yteterince enflasyon ve dövize karşı yeterince koruma sağlayıp saüğlayamadığına dair soru işaretleri. Bunun ana nedeni de faizin seviyesi." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, şubat ayı başında mevduat faizini artırmak için yeni bir karar aldı. Bankaların mevduat için tuttukları zorunlu karşılıklarına faiz ödenmeye başlandı. Bu da faiz oranlarının yeniden yükslemesini sağladı.

Aralık sonu seviyesine yaklaştı



3 aylık vadede mevduat faiz oranı yıllık yüzde 52'yi aşarak, aralık sonu seviyesine yaklaştı. TL'den mevduata geçmek isteyenlere yüzde 45 ila 48 faiz veriliyor. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduata uygulanan faiz oranı ise TL'den geçişe göre daha yüksek. KKM dönüşüne uygulanan faiz ortalamanın da yükselmesine neden oluyor.