Mevduat mı altın mı? Temmuzun kazandıranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı.

Buna göre temmuzda en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Brüt mevduat faizi, enflasyondan arındırıldığında TÜFE'ye göre yüzde 1,29, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,55 kazandırdı.

Temmuzda en fazla kaybettiren altın oldu

TÜFE bazında değerlendirildiğinde DİBS yüzde 0,89 ile yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık dolar yüzde 0,03, Euro yüzde 0,87, BIST 100 yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 reel kayıp yaşattı. Böylece temmuz ayında incelenen yatırım araçları arasında en yüksek reel kayıp altında gerçekleşti.

6 ayda da mevduat öne çıktı

Mevduat faizi kısa ve orta vadede de ilk sırada yer aldı. Üç aylık dönemde TÜFE'ye göre yüzde 4,70 reel getiri sağlayan mevduat, altı aylık dönemde yüzde 1,99 kazandırdı.

Altın ise aynı dönemlerde ters yönde hareket etti. Külçe altın üç ayda yüzde 13,61, altı ayda ise yüzde 20,22 reel kayıp yaşattı.

Bir yıllık tabloda altın zirvede

Kısa vadeli performansın aksine son bir yıllık değerlendirmede en fazla kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu. Altın, TÜFE'den arındırıldığında yatırımcısına yüzde 8,05 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde BIST 100 yüzde 2,73, DİBS yüzde 1,16 reel getiri sağlarken mevduat faizi yüzde 1,28 kaybettirdi. Dolardaki reel kayıp yüzde 11,16, Euro'daki kayıp ise yüzde 13,15 olarak hesaplandı.