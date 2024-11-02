Mevduatta bekleyen TL yatırımcısı konut alımına yöneldi

2024 Eylül ayında konut satışları yüzde 37,30 artışla 141 bine yaklaşmış durumda. 25 Ekim ile biten haftada ise Temmuz sonunda 451,34 milyar TL olan konut kredilerinin büyüklüğü, 478,64 milyar TL’ye ulaştı.

İstanbul’da son 3 ayda ortalama kira 25 bin TL’de sabit kalırken, ortalama konut fiyatı ise 4,50 milyon TL’den 4,75 milyon TL’ye yükseldi.

En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,89

Konut kredisi konusunda bankaların sunduğu faiz oranları, ev almak isteyenlere büyük bir yük oluşturuyor. Hayat pahalılığına bir de yüksek aylık konut kredisi ödemeleri eklenince, geçim çok daha zorlaşıyor. Fakat bu duruma rağmen veriler, konut kredi hacminde artış yaşandığını ortaya koyuyor.

TL yatırımcısının seçimi...

Konut satışlarına dair Türkiye Gazetesi’ne açıklamada bulunan İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman faizlerde düşüş beklentisinin alıcıları harekete geçirdiğini belirtti ve ekledi: “Kiralarda yaşanan artışla birlikte konut satışları hızlandı. Söz konusu alımların çoğu kredi kullanmadan gerçekleşti. Mevduatta bekleyen TL yatırımcısının da gözü konuta çevirildi.”