Mevduatta dikkat çeken tablo: TL'nin payı arttı, kısa vade ön plana çıktı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de toplam mevduat hacmi iki yılda yüzde 81,7 artarken TL mevduattaki artış yüzde 93,3'e ulaştı. KKM hariç tutulduğunda TL mevduattaki artış yüzde 240'a ulaştı.

18 Ağustos 2023’te 12 trilyon 987 milyar TL seviyesinde olan toplam mevduat, 25 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 81,7 artarak 23,6 trilyon lirayı aştı.

Bu süreçte Türk lirası (TL) cinsinden mevduatlarda hızlı bir yükseliş kaydedildi. TL mevduat yüzde 93,3 artışla 7,6 trilyon liradan 14,6 trilyona çıktı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hariç tutulduğunda artış oranı yüzde 240’a ulaştı. KKM hariç TL mevduat 4,1 trilyon liradan 14,1 trilyon liraya yükseldi.

Döviz hesapları da yüzde 65,6 artarak 5,4 trilyon liradan yaklaşık 9 trilyon liraya yükseldi.

Mevduat dağılımında dikkat çeken değişimler

Toplam mevduat içerisindeki dağılımda da önemli değişimler yaşandı.

18 Ağustos 2023'te yüzde 58,2 olan toplam TL mevduatın payı 25 Temmuz 2025'te yüzde 61,9'a ulaştı.

KKM hariç TL mevduatın payı iki yılda yüzde 31,9’dan yüzde 59,8’e yükselirken, döviz mevduatının payı yüzde 41,8'den yüzde 38,1’e geriledi.

Kur korumalı mevduatın TL mevduattaki payı yüzde 45,1'den 3,6'ya inerken, toplam mevduattaki payı ise yüzde 26,2'den 2'ye geriledi.

Kısa vadeli mevduat öne çıktı!

Sabah'ın haberine göre özellikle son 1 yılda en çok kısa vadeli mevduatlar tercih edildi.

Haziran 2025 itibarıyla yıllık bazda incelendiğinde vadesiz mevduat yüzde 43,8 artarak 8,1 trilyon lirayı geçti.

Aynı dönemde 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 69,2 artışla 3,3 trilyona, 1-3 ay arası vadeli mevduat ise yüzde 101,5 artışla 8,7 trilyona yükseldi.

Böylece 3 aya kadar vadesi olan toplam mevduat yüzde 68,8 artışla 20,2 trilyon liraya yaklaştı ve toplam içerisindeki payı yüzde 88’e ulaştı.

Öte yandan, daha uzun vadeli mevduatlara ilgi azaldı. Son 1 yılda 3-6 ay arası vadeli mevduat yüzde 22,2, 6-12 ay arası vadeli mevduat yüzde 64,1, 1 yıldan uzun süreli vadeli mevduat ise yüzde 41,7 azaldı.

Mevduatın yüzde 80'i milyonerlerin

Mevduatların büyüklük bazında dağılımı da dikkat çekici.

Haziran sonu itibarıyla 1 milyon TL’nin üzerinde mevduata sahip yurtiçi yerleşiklere ait 2 milyon 289 bin hesapta toplam 17 trilyon lira mevduat bulunuyor. Bu rakam, yurtiçi yerleşiklerin toplam 21,3 trilyon liralık mevduatının yüzde 79,6’sını oluşturuyor.

Yurtdışında yerleşik kişilere ait 1 milyon TL üzeri büyüklüğe sahip 208 bin hesapta ise 1,3 trilyon lira bulunuyor.