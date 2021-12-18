Mevduattan 7 puan yüksek faiz getirisi

UFUK KORCAN

Yatırım kararı vermenin oldukça zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Hem içeride hem dışarı olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Dünyada enfl asyonla mücadelenin ön plana çıktığı ve merkez bankalarının parasal genişlemede fren basıp faiz artırımlarını gündeme aldığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine devam ediyor. Perşembe günü yapılan yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklendiği gibi 100 baz puanlık bir indirim daha geldi. Böylece eylül ayından bu yana yapılan toplam indirim 500 baz puana ulaştı.

DOLARDA TANSİYON DÜŞMÜYOR

‘Yeni ekonomik model’ kapsamında yapıldığı söylenen faiz indirimlerinin piyasalara yansıması ise farklı şekilde oluyor. Politika faizlerinde yaşanan düşüş ticari kredi faizlerinde aşağı yönlü bir harekete neden olmazken bireysellerin aldıkları kredilerle döviz talebinde bulunması kurlarda tansiyonu yüksek tutuyor. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin döviz alımında kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli kontrollerin sağlanması için bankalara talimat verse de uygulamanın nasıl olacağı merak ediliyor. İşte böyle bir ortamda tasarruf sahipleri de ne yapacağını bilemez durumda. Parasını Türk Lirası olarak sabit getirili enstrümanlarda tutanlar şu an en ‘mutsuz’ olan kesim.

MEVDUATTA GETİRİ DÜŞTÜ

Bir yandan kur artışı bir yandan yüksek enfl asyon bir yandan da gerileyen mevduat faizleri bu kesimde ‘paramın değeri eriyor’ endişelerine neden oluyor. Son indirimin ardından parasını Türk Lirası mevduatta değerlendirenlere bankalar ortalama yüzde 14.75 civarında bir faiz sunuyor. Dolayısıyla yüzde 20’nin üzerinde bir enfl asyonun olduğu bir ortamda TL cinsi tasarrufl arın değerini korumak zorlaşıyor.

TAHVİL FAİZLERİNE YANSIMADI

Parasını mevduatta değerlendirenlerin büyük bölümü risk almayı sevmeyenler. Dolayısıyla bu kesim, anaparalarında kayba neden olabilecek enstrümanlardan uzak duruyor. Bu tip yatırımcılar için devlet tahvili ve hazine bonosu iyi bir alternatif gibi duruyor. Son olarak 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 22 civarı yıllık bir getiri sunuyor. Eğer aldığınız tahvilleri vade sonuna kadar tutarsanız anaparada bir kayıp yaşamanız söz konusu değil. Böylece mevcut durumda mevduattan daha yüksek bir getiri elde edebilirsiniz.

Döviz yatırımcısına eurobond alternatifi

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta yaptığı toplantıda faizlerde bir değişikliğe gitmedi ama 2022 ve 2023 yıllarında 3’er faiz artırımı yapacağını söyledi. Yani küresel anlamda doların güçleneceği bir döneme giriliyor. Öte yandan diğer ülke merkez bankalarının verdikleri teşvikler konusunda daha ‘güvercin’ bir tutum içerisinde olması da doları diğer paralar karşısında güçleneceği sinyalini veriyor.

Tasarrufl arını döviz cinsinden tutmayı tercih edenler için eurobondlar da iyi bir alternatif olabilir. Bankalar Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) tutulan dolar için yıllık yüzde 1 civarında faiz uyguluyor. Türkiye’nin ihraç ettiği eurobondların yıllık faizleri ise yüzde 7-8 aralığında değişiyor. Böylece anaparanızı döviz cinsinden tutarken daha yüksek getiriye sahip olabilirsiniz.

Borsada soluksuz yükseliş tam gaz

Borsa İstanbul’da 6 Ekim’de başlayan ralli soluksuz devam ediyor. Bu tarihten günümüze yaşanan yükseliş yüzde 65’e ulaştı. Bunda özellikle dolarda yaşanan sert yükseliş sonrası döviz bazında değerlemelerin ‘ucuzlaması’ etkili oldu. Son günlerde hareketlere bakıldığında dolardaki yukarı hareket aynı oranda borsada da alımlara neden oluyor. Endekste 2.140 seviyesindeki ara direnç gelinince 2.375 puana doğru bir hareket yaşandı. Yukarıda 2.400 ve 2.425 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Aşağı alanda ise 2.200 ve 2.140 puanın altında 2.085- 2.050 destek seviyeleri.

Dolarda 16.38 TL’ye dikkat!

Dolar / TL paritesi 16 Kasım 2021 tarihinde 10.07 TL civarlarından bir yükseliş trendi başlattı. Bu trendin şu ana kadar da üzerinde hareket ediyor ve trendin destek noktasını test ettiğinde tepki yükselişi gerçekleştiriyor. Bu trendin destek noktası 14.45 TL. Ancak paritede daha önce aşağı yönü kırılması gereken başka bir nokta var. O da 13.76 TL seviyelerinden başlayan kısa vadeli yükseliş trendi. Bu trendin destek noktası ise 15.60 TL seviyesinde bulunuyor. Paritede bir düşüş ivmesinin başlayabilmesi için ise 14.45 TL’nin altında kalınması gerekiyor. Bu gerçekleşirse ilk aşamada 13.09’a kadar bir geri çekilme beklenebilir. Yukarı hareketin devamı halinde ise 16.38 TL seviyesi teknik anlamda önemli bir direnç seviyesi.