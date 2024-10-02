Mevsim etkilerinden arındırılmış çekirdek TÜFE verileri 4 Ekim'de belli olacak

Kira sözleşmelerinde kiranın belirlenmesi noktasında önemli rol oynayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları merakla bekleniyor. Yaşam maliyetindeki değişimlerin izlendiği, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ve Özel Kapsamlı TÜFE Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez Bankası'nın istişare grubu toplantılarının ardından açıklanacak.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili göstergeler her ay TÜFE haber bülteninin yayımlanmasından bir gün sonra, saat 16.00 itibarıyla TÜİK web sitesinde görülebilecek.

4 Ekim'de yayımlanacak

Mevsim etkilerinden arındırılmış, Özel Kapsamlı TÜFE göstergeleri ilk kez, 4 Ekim 2024'de 'Tüketici Fiyat Endeksi Haber Bülteni'nde yer alan tablolar bölümünde yayımlanacak.

Ayrıca, Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri için de metodolojik doküman, yayımla eşzamanlı olarak kullanıcılara sunulacak.