Mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon bir yılın zirvesinde

Manşet enflasyonla birlikte mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon da ocak ayında hızlandı.

TÜİK verilerine göre ocakta mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon yüzde 2,88 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,65 olarak kaydedilmişti.

Alt kırılımlara bakıldığında en yüksek artışın yüzde 9,97 ile taze meyve ve sebzede olduğu görüldü. Hizmetler tarafında ise en yüksek artış yüzde 5,35 ile haberleşme hizmetlerinde izlendi.

Ocak ayında temel mal enflasyonu aylık olarak yüzde 2,45 oldu. Hizmet enflasyonu da yüzde 2,67 seviyesinde gerçekleşti.