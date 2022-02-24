Mevsimlik tarım işçisinin ortalama günlük ücreti arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020-2021 yıllarına ilişkin ‘Tarımsal İşletme İş Gücü Ücret Yapısı’ istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tarımsal işletmelerde 2020'de 106 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 20,6 artarak 2021 yılında 127 liraya çıktı. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2020 yılında 2 bin 894 lira iken yüzde 19,5 artışla 2021 yılında 3 bin 457 liraya yükseldi.

2020 yılında 115 lira olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 19,9 artış göstererek 2021'de 138 lirayı bulurken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 21,5 artış göstererek 97 liradan 117 liraya ulaştı.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2020'de 2 bin 989 lira iken yüzde 19,2 artarak geçen yıl 3 bin 563 lira oldu. Kadın işçiler için 2020 yılında 2 bin 349 lira olan ücret yüzde 21,9 artarak 2021 yılında 2 bin 863 liraya çıktı.

2020 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 171 lira ile Ardahan'da, kadın işçiler için 130 lira ile Ordu'da kayıtlara geçti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 85 lira ile Malatya ve Ankara'da, kadın işçiler için ise 63 lira ile Hatay'da yapıldı.

Geçen yıl ise en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 220 lira ile yine Ardahan'da, kadın işçiler için 163 lira ile Giresun'da gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 106 lira ile Malatya ve Ankara'da, kadın işçiler için ise 75 lira ile Hatay'da yapıldı.

Sürekli erkek işçilerde en yüksek aylık ücret İzmir'de

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, 2020 için erkek işçilere 3 bin 775 lira, kadın işçilere ise 2 bin 599 ile İzmir en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu. En düşük ücretler erkek işçiler için 2 bin 250 lira ile Ardahan'da, kadın işçiler için 2 bin 282 lira ile Antalya'da hesaplandı.

Geçen yıl tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 4 bin 422 lira ve kadın işçilere 3 bin 114 lira ile İzmir en yüksek ödemenin yapıldığı il olarak kayıtlara geçti. En düşük ücret ödemeleri ise erkek işçiler için 2 bin 774 lira ile Ardahan'da, kadın işçiler için 2 bin 655 lira ile Balıkesir'de yapıldı.