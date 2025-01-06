Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon belli oldu: 1,5 yılın en düşük seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE aralıkta aylık yüzde 1,87 artsa da Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hizmet enflasyonu yüksek

Veriler hizmet grubunda gerileme kaydetmesine rağmen mal grubuna göre daha yüksek bir enflasyona işaret etti. Buna göre Aralık'ta mevsimsellikten arındırılmış aylık hizmet enflasyonu yüzde 3,05 oldu. Mal grubu enflasyonu ise yüzde 1,32 olarak kaydedildi.

En yüksek artış kirada

Alt gruplar bazında en yüksek artış yüzde 3,94 ile kira tarafında yaşandı. Kirayı yüzde 3,16 ile ulaştırma takip etti. Veriler gıda tarafında da aylık enflasyonun yüzde 1,30 seviyesine gerilediğine işaret etti. Taze meyve sebze tarafında ise yüzde 1,52'lik negatif enflasyon izlendi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,33, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,3, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,58 ve hizmette yüzde 3,05 arttı.