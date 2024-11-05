Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE’de son dört ayın en düşük artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış enflasyon aylık bazda yüzde 2,51 oranında arttı. Böylece, mevsimsellikten arındırılmış TÜFE böylece haziran ayından bu yana en düşük düzeyde artmış oldu. Bir önceki ay bu artış yüzde 2,73 seviyesindeydi.

Aynı veri setine göre, çekirdek enflasyon Ekim ayında yüzde 2,43 olarak kaydedildi. Bu oran, Eylül ayında yüzde 2,86 seviyesindeydi, dolayısıyla çekirdek enflasyonda bir yavaşlama gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, hizmet enflasyonu da Ekim ayında yüzde 3,43'e gerileyerek bir önceki döneme göre yavaşlama gösterdi. Hizmet enflasyonu içinde en yüksek artış yüzde 5,39 ile kirada yaşanırken, kirayı yüzde 3,54 ile diğer hizmetler izledi.

Mal enflasyonunda da yavaşlama gözlemlendi. Mallardaki aylık enflasyon yüzde 2,10 olarak kaydedilirken, bu grup içerisinde en yüksek artış yüzde 12,62 ile taze meyve ve sebze grubunda gerçekleşti.