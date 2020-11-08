MEXT, 10 Kasım filmiyle bir kez daha gururlandırdı!

08 Kasım 2020

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS), Türkiye'ye kazandırdığı dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi MEXT, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için hazırlanan filmle bir kez daha dikkatleri çekti. Teknoloji Merkezi MEXT'te çekilen filmde "#GORUYORSUNBILIYORUZ" mesajı verildi. Atatürk filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü. MESS Teknoloji Merkezi de bu filmle birlikte izleyenleri bir kez daha gururlandırdı.

MESS Teknoloji Merkezi dijital dönüşümü yön verecek

Sanayinin dijital dönüşümüne yön verecek olan MEXT, uçtan uca entegre Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş dünyanın ilk sanal demir-çelik tesisi de burada bulunuyor.

Teknoloji Merkezi’nde verilen dijital olgunluk değerlendirme hizmeti dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm çalışması’ özelliğini taşıyor. İşletmelerin dijital dönüşümde hangi aşamada olduklarına yönelik değerlendirmeler yapılıyor ve bir yol haritası belirleniyor.

250 bin kişiye eğitim verecek

Türkiye’nin en kapsamlı Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı da MESS Teknoloji Merkezi’nde veriliyor. Eğitimler; şirket üst yöneticisinden operatöre, mühendisinden işçisine her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilmesi hedefleniyor.

MESS Teknoloji Merkezi, dünya çapında başarılara imza atmış 40’tan fazla çözüm sağlayıcının ve ülkemizden de bu alanda faaliyet gösteren 30’dan fazla kuruluşun yer aldığı zengin bir işbirliği ağı sunuyor. İşletmeler; dijital dönüşüm için Türkiye’nin en güçlü ekosisteminden faydalanıyor.

İşte MESS Teknoloji Merkezi’nin ‘ilk’leri

MESS Teknoloji Merkezi, hem ülkemizde hem de dünyada benzersiz özellikler taşıyor. Dünyada ve Türkiye’de, 20’den fazla ilk uygulama ve teknoloji burada hayata geçiriliyor. Bunlardan bazıları:

• Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi

• Tüm MESS üyelerine ücretsiz verilen ‘dijital olgunluk değerlendirmesi’ hizmeti, dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm’ çalışması

• Satış tahminleme ve tedarik zincirinden, üretim sistemleri ve kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre, Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi

• Kullanım senaryosu çeşitliliği açısından dünyadaki en gelişmiş dijital fabrika

• Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi

• Türkiye’nin 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrikası

• Sanayide dijital dönüşüm için yeni uygulama geliştiren start-up ve üniversite araştırmacılarına destek veren, Türkiye’deki en esnek dijital alt yapı

• Türkiye'de ilk kez kesikli üretim hattında talaşlı imalat tezgahlarında kestirimci kalite kontrol ve optimizasyon uygulaması

• Hammadde olarak plastik enjeksiyon granüllerini kullanan Türkiye'deki ilk 3D yazıcı

• Boston Dynamics’in robotu Spot’un Avurpa’da ilk kez dijital üretim senaryolarında yer alması.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının #MESS 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için hazırladığı film yoğun ilgi görüyor#GORUYORSUNBILIYORUZ mesajını vurgulayan film, bu yıl hizmete alınan #MEXTteknolojiMerkezi'nde çekildi.https://t.co/uC65VsE1AI — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) November 8, 2020

MESS Teknoloji Merkezi'nin verdiği hizmetler

1. DİJİTAL FABRİKA

İlk’lerin merkezi MESS Teknoloji Merkezi’nde, dünyanın en gelişmiş dijital fabrikası

• MESS Teknoloji Merkezi ile üretimin geleceği Türkiye’ye geldi. Burada, iki üretim tesisini içeren bir dijital fabrika bulunuyor. Gerçek üretim de yapılan dijital fabrika; üretimdeki yeni teknolojileri geliştirme, test etme ve sergileme imkânı sunuyor.

• Dijital fabrika, sadece Türkiye’de değil; dünyada da yeniliklere öncülük ediyor. Burada, yenilikçi teknoloji ve uygulamalarla kişi başına verimliliğin iki kat artırılabildiği ispatlandı.

• Dijital fabrikada üretimin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğini de yenilikçi anlayışlar ile şekillendiren uygulamalar yer alıyor.

• Dijital fabrikada, birbirinin müşterisi olan iki işletme olarak tasarlanan iki ayrı üretim tesisi var:

o İlki; demir-çelik sektörü için tasarlanmış sürekli üretim tesisi.

• Burası, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş dünyanın ilk sanal demir-çelik tesisi.

• Sürekli üretim hattında, bir demir-çelik tesisinin ‘dijital ikizi’ olarak sanal ortamda üretim yapıyor.

o İkincisi; otomotiv, dayanıklı tüketim, elektrik-elektronik, makine, kalıp ve yan sanayileri için kesikli üretim tesisi.

• Kesikli üretim tesisinde yeni üretim sistemleri ve dijital uygulamaları ile bir dişli kutusu üretiliyor.

• Dijital fabrika, Türkiye’nin uçtan uca 5G teknolojisi ile destekli ilk üretim tesisi olma özelliğini de taşıyor. Örneğin, dijital fabrikadaki CNC tezgahındaki sensörlerden toplanan veriler 5G teknolojisi ile gecikme yaşanmadan Adana, Bursa, Eskişehir gibi birçok farklı lokasyondaki sanayi tesislerine gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Sonra bu veriler işlenip yorumlanıyor. Parçayı üretmeden kalitesinin ne olacağı tahmin edilebiliyor.

• Dijital fabrikadaki iki üretim tesisinde teknolojinin nasıl kullanıldığını gösteren 100’den fazla üretim ve uygulama senaryosu bulunuyor. Burası, kullanım senaryosu çeşitliliği açısından da dünyadaki en gelişmiş dijital fabrika. Bu özelliğiyle, 4-5 üretim senaryosuyla faaliyet gösteren dünyadaki ve ülkemizdeki diğer merkezlerden farklılaşıyor.

• Bu senaryo çeşitliliği sayesinde hem dünya devi işletmeler hem de KOBİ ölçeğindeki şirketler merkezden yararlanabiliyor. Çalışanlar hangi teknolojiyle daha verimli ve düşük maliyetle üretebileceklerini görebiliyor.



• İnsanlarla birlikte güvenle çalışan, ‘otonom mobil iş istasyonu’ Türkiye'de sadece MESS Teknoloji Merkezi’ndeki dijital fabrikada kullanılıyor.

• Boston Dynamics ile Avrupa’da ilk işbirliği anlaşmasını MESS yaptı ve şirketin Spot robotunu Türkiye’ye getirdi. Spot robot, dijital üretim senaryolarında rol oynayacak.

2. SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI VE ÇALIŞMASI

Dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm çalışması’

• MESS Teknoloji Merkezi’ni dünyanın en büyüğü yapan bir başka özelliği daha bulunuyor. Dijital olgunluk değerlendirme hizmeti, dünyadaki en büyük ‘sanayide dijital dönüşüm çalışması’ özelliğini taşıyor.

• MESS üyesi şirketlerin, dijital dönüşüm sürecinin neresinde oldukları tespit ediliyor. Ardından süreçte ilerlemeleri için somut projeler öneren bir yol haritası hazırlanıyor. Şirketler, hedeflerine tam olarak ulaşıncaya kadar destekleniyor. Rehberlik kesintisiz olarak bütün aşamalarda devam ediyor.

• MESS Teknoloji Merkezi, bu değerlendirme süreci için Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü ile çalışıyor. Fraunhofer’in Türkiye’deki tek ofisi MESS Teknoloji Merkezi içinde bulunuyor.

3. YETKİNLİK GELİŞİM MERKEZİ

5 yılda 2 milyon saat eğitim ile Türkiye’nin en kapsamlı Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı,

MESS Teknoloji Merkezi’nde.

• MESS Teknoloji Merkezi, eğitim hizmetiyle de fark yaratıyor. Burada, Türkiye’nin en kapsamlı Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı sunuluyor.

• Müfredat, yerel ve uluslararası en iyi üniversitelerle işbirliği yapılarak, dünyadaki en iyi örnekler incelenerek 2 yılda hazırlandı.

• Yöneticiler, mühendisler, operatörler ve her seviyeden çalışan için özelleştirilmiş eğitimler sunuluyor.

• 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilmesi planlanıyor. MESS, sanayimizin çok ihtiyaç duyduğu, veri bilimcilerini, yapay zeka uzmanlarını burada yetiştirmeyi planlıyor.

4. EKOSİSTEM

Dünyanın en iyileri tek çatı altında

• Teknolojiyi, akademiyi, girişimcileri, araştırma enstitülerini kapsayan, Türkiye’nin en güçlü ekosistemi MESS Teknoloji Merkezi’nde bulunuyor.

• Şirketlerin tek başlarına kuramayacakları iletişim ağı, MESS teknoloji Merkezi aracılığıyla hayata geçiyor.

• Merkez, MESS üyelerini dünya çapında başarılara imza atmış 40’tan fazla teknoloji ve çözüm sağlayıcısıyla bir araya getiriyor.

• MESS üyesi şirketler, buradaki iletişim ağı sayesinde yerli ve yabancı üniversitelerle, teknoloji firmaları ve girişimcilerle ortak çalışma imkânı bulacak.

5. WORLD ECONOMIC FORUM İŞ BİRLİĞİ

• MESS, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) platform üyeliğine kabul edilen dünyadaki ilk işveren sendikası ve ülkemizde de ilk kuruluş olma özelliğini taşıyor.

• WEF’in ‘İmalatın Geleceği’ platformunda yürütülen çalışmalara MESS, üyeleriyle birlikte aktif katılım sağlıyor. MESS üyeleri, dijital dönüşüm yolculuklarında WEF'in akademisyen, girişimci, teknoloji firmaları ekosisteminden yararlanabiliyor.

• MESS, üyelerinin WEF’in ‘global light house factories’ (dijital dönüşümde öncü fabrikalar) ağına dahil olması ve bu fabrikalardaki en iyi uygulamalardan yararlanabilmeleri için, köprü görevi üstleniyor.