Mey İçki'ye ikinci soruşturma

Kerim Ülker



Türk alkollü içecek piyasasının en önemli oyuncularından Mey İçki’ye soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu, yaptığı ön araştırma sonucunda verilen bulguları yeterli bularak Mey İçki hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumdan yapılan açıklamada , “Mey İçki San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.10.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 21-51/708-M sayı ile karar verdi” denildi.

Bu ikinci soruşturma

Rekabet Kurulu, bu yılın mart ayında da soruşturmaya yönelik bir karar almıştı. 15 Mart’ta duyurulan metinde Mey İçki'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında firmaya yeni bir ceza uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmişti

Fransız devine de soruşturma

Öte yandan bir soRuşturma haberi de Türkiye’de peşpeşe satın almalar yaparak adını duyuran gözlük devi EssilorLuxottica’ya. Fransız şirketin Türk optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve. 6. maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine ön araştırma yapıldı ve süreç Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı. Kurumdan yapılan açıklamada “Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.10.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; EssilorLuxottica S.A. hakkında soruşturma açılmasına, 21-51/709-M sayı ile karar verdi” denildi.