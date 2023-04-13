Meyve suyunda hedef 1 milyar dolar ihracat

DİMES CEO’su Ozan Diren üst üste ikinci dönem için MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Başkan Yardımcısı ise Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa oldu. Ozan Diren, meyve suyu sektörünün, bahçeden bardağa uzanan karbon negatif değer zinciri, üreticiden tüketiciye tabana yayılan yarar üretimi ve yüksek kadın istihdam oranı gibi özellikleriyle kapsayıcı bir niteliğe sahip olduğunu söyledi.

Diren, “2022 yılında 450 milyon doların üzerinde gerçekleşen Türkiye meyve suyu ihracatının, 2023 yılında yarım milyar dolar çizgisini aşmasını öngörüyoruz. Endüstrimiz, rekabetçi yapısının yanı sıra teknik bilgi, mühendislik, Ar-Ge, teknoloji ve makine gibi alanlarda da dünyada saygın bir yerdedir. Ülkemizin sürdürülebilir bir doğal zenginliği olan meyve çeşitliliğimiz, rekabet gücümüzü daha da ileriye taşımaktadır. Kendimize 1 milyar dolar ihracat hedefi koymuş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.